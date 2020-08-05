Yunanistan'da feci olay! Çok sayıda mülteci öldü
Yunanistan'da mültecileri taşıyan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi öldü.
Yunanistan'ın liman kenti Dedeağaç'ta sığınmacıları taşıyan bir aracın devrildiği kazada 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, sığınmacıların bulunduğu bir araç, Egnatia karayolunda seyir halindeyken 04.00 sularında yoldan çıkarak devrildi.
Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yaralıların Dedeağaç Hastanesi'ne kaldırıldığı, kazanın nedeninin ise araştırıldığı aktarıldı.
Dedeağaç, Yunanistan'ın Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor.