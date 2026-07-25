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Spor Süper Lig’in yeni ekibinde ayrılık!
Spor

Süper Lig’in yeni ekibinde ayrılık!

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Süper Lig’in yeni ekibinde ayrılık!

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çorum FK, Portekizli futbolcu Pedrinho ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Çorum FK’da yeni sezon öncesi ayrılık yaşandı.Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, Portekizli futbolcu Pedrinho ile yollarını ayırdı.

 

Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teşekkürler Pedrinho! Profesyonel futbolcumuz Pedrinho ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Beşiktaşlı futbolcu Çorum FK ile anlaştı
Beşiktaşlı futbolcu Çorum FK ile anlaştı

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Beşiktaşlı futbolcu Çorum FK ile anlaştı

Çorum FK’dan transfer müjdesi
Çorum FK’dan transfer müjdesi

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Çorum FK, Hüseyin Bulut ile anlaştı
Çorum FK, Hüseyin Bulut ile anlaştı

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Çorum FK’da ayrılık rüzgarı
Çorum FK’da ayrılık rüzgarı

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Çorum FK’da ayrılık rüzgarı

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