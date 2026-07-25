Fransızlar duyurdu: Beşiktaş, Keito Nakamura için yeniden devrede

Fransız ekibi Reims; Marsilya, Everton ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Keito Nakamura'nun bonservisini belirledi. Reims, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için 25 milyon euro talep ediyor. 25 milyon euro bonservis bedelinde kararlı olan Reims, 18 milyon euroluk bir teklifi de geri çevirdi.