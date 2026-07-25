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Fransızlar duyurdu: Beşiktaş, Keito Nakamura için yeniden devrede

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fransızlar duyurdu: Beşiktaş, Keito Nakamura için yeniden devrede

Kanat bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, Mohamed Salah için girişimlerini sürdürürken Keito Nakamura için yeniden harekete geçti.

#1
Foto - Fransızlar duyurdu: Beşiktaş, Keito Nakamura için yeniden devrede

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kanat bölgesine Leandro Trossard ile İlhan Fakılı'yı takviye eden ve Mohamed Salah için de girişimlerini sürdüren Beşiktaş, geçen yıl da gündemine gelen Keito Nakamura için yeniden harekete geçti.

#2
Foto - Fransızlar duyurdu: Beşiktaş, Keito Nakamura için yeniden devrede

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, geçen yaz 15 milyon euro teklif sunduğu Keito Nakamura ile ilgileniyor. Yönetim, bu transferi bitirmek için yeniden harekete geçti.

#3
Foto - Fransızlar duyurdu: Beşiktaş, Keito Nakamura için yeniden devrede

Fransız ekibi Reims; Marsilya, Everton ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Keito Nakamura'nun bonservisini belirledi. Reims, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için 25 milyon euro talep ediyor. 25 milyon euro bonservis bedelinde kararlı olan Reims, 18 milyon euroluk bir teklifi de geri çevirdi.

#4
Foto - Fransızlar duyurdu: Beşiktaş, Keito Nakamura için yeniden devrede

Geçtiğimiz sezon Reims formasıyla 32 maça çıkan Nakamura, 14 gol ve 3 asistle oynadı.

#5
Foto - Fransızlar duyurdu: Beşiktaş, Keito Nakamura için yeniden devrede

Nakamura'nın Reims ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor ve Transfermarkt'ta 12 milyon euro değeri bulunuyor. Yetenekli futbolcu ülkesi Japonya ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etmişti.

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