  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hasar ihbarları için ‘Alo 193’ devrede! Trafik ve kaskoda yeni dönem başlıyor Mustafa Sarıgül’den tekme! Özgür’cüler Kılıçdaroğlu destekçisine saldırdı... Cami avlusunda koltuk kavgası Yeni Parti kurulurken Kılıçdaroğlu öyle bir paylaşım yaptı ki… İmamoğlu’na manidar gönderme Haluk’un lakayıt tavırlarını söylemek şimdi mi aklına geldi? Özlem Gürses de Ahbap’ını sattı İşgalcilerin Tel köyündeki alçak saldırısına sert tepki! HAMAS'tan Batı Şeria için flaş çağrı! Özgür Özel tüm tuşlara basıyor! Önce cuma namazı sonra içkili kulüp Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı alem-i islam’a kavuşturduk Haluk Levent Hazal Kaya’yı da çarpmış: Bağışımın kumara gitmesi alçakça bir hareket! Bakan Tekin’den öğretmenlere ‘Bana başvurun’ çağrısı! Bunu yapan özel okullar şimdi yandı Bu alçak insan olamaz! Ha kuduz köpek ha terörist Ben-Gvir
Gündem CHP'nin İstanbul'daki ilçe başkanları görevden alındı
Gündem

CHP'nin İstanbul'daki ilçe başkanları görevden alındı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CHP'nin İstanbul'daki ilçe başkanları görevden alındı

Gazeteci Barış Yarkadaş son dakika haberi diyerek CHP İstanbul ilçe başkanlarının görevden alındığını açıkladı

TV 100'de canlı yayında bir açıklama yapan Gazeteci Barış Yarkadaş son dakika haberi olarak CHP İstanbul ilçe başkanlarının görevden alındığını açıkladı.

Yarkadaş bu bilgiyi CHP İstanbul il başkanı Gürsel Tekin'den aldığını ifade etti.

Edinilen bilgiye göre görevden alınan ilçe başkanları Özgür Özel'in Yeni Parti'yi kurduktan sonra Özgür Özel ve eski il başkanı Özgür Çelik'in fotoğraflarının CHP İstanbul ilçe teşkilatlarına asıldığı belirtiliyor.

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu!
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu!

Gündem

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu!

CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevinden uzaklaştırıldı
CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevinden uzaklaştırıldı

Gündem

CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li Başkan Yardımcısı tutuklandı
CHP'li Başkan Yardımcısı tutuklandı

Gündem

CHP'li Başkan Yardımcısı tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23