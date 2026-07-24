CHP'nin İstanbul'daki ilçe başkanları görevden alındı
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Gazeteci Barış Yarkadaş son dakika haberi diyerek CHP İstanbul ilçe başkanlarının görevden alındığını açıkladı
TV 100'de canlı yayında bir açıklama yapan Gazeteci Barış Yarkadaş son dakika haberi olarak CHP İstanbul ilçe başkanlarının görevden alındığını açıkladı.
Yarkadaş bu bilgiyi CHP İstanbul il başkanı Gürsel Tekin'den aldığını ifade etti.
Edinilen bilgiye göre görevden alınan ilçe başkanları Özgür Özel'in Yeni Parti'yi kurduktan sonra Özgür Özel ve eski il başkanı Özgür Çelik'in fotoğraflarının CHP İstanbul ilçe teşkilatlarına asıldığı belirtiliyor.