3 bin 500 şirket arasından sıyrıldılar! Dünyanın en iyileri arasına iki Türk şirketi girdi

CNBC ile uluslararası veri şirketi Statista'nın ortaklaşa hazırladığı "World's Top Fintech Companies 2026" araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Dünya genelinde finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren binlerce şirketin değerlendirildiği çalışmada, sektörün en başarılı 500 şirketi belirlendi.

3 bin 500 şirket mercek altına alındı

Araştırma kapsamında ödemeler, neobankacılık, alternatif finansman, servet teknolojileri, dijital varlıklar, kurumsal fintek, sigorta teknolojileri ve regülasyon teknolojileri olmak üzere sekiz farklı kategoride faaliyet gösteren 3 bin 500 şirket detaylı şekilde incelendi.

Değerlendirmelerde şirketlerin finansal performanslarının yanı sıra, faaliyet gösterdikleri alanlara özgü kriterler de dikkate alındı.

Türkiye'den iki şirket listeye girdi

Araştırmada Türkiye'yi iki önemli fintek markası temsil etti.

Sipay, Ödemeler (Payments) kategorisinde dünyanın önde gelen şirketleri arasına girerek başarısını bir kez daha tekrarladı. Şirket, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da listede yer alarak istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Sigortam.net ise Sigorta Teknolojileri (Insurtech) kategorisinde ilk kez listeye girme başarısı göstererek Türkiye adına önemli bir başarıya imza attı.

Küresel arenada Türk imzası

Dünyanın en başarılı fintek şirketleri arasında yer alan Sipay ve Sigortam.net, Türkiye'nin finans teknolojileri alanındaki yükselişini bir kez daha ortaya koydu. İki şirketin küresel ölçekte elde ettiği bu başarı, Türk fintek ekosisteminin uluslararası rekabet gücünü gözler önüne serdi.