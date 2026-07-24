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Gündem Ahbap soruşturmasında düğmeye nasıl basıldı? Bakan Gürlek ayrıntıları anlattı
Gündem

Ahbap soruşturmasında düğmeye nasıl basıldı? Bakan Gürlek ayrıntıları anlattı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, soruşturmanın Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in Şile Belediyesi operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından başladığını belirterek, dosyanın genişleyebileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber canlı yayınında Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, soruşturmanın başlangıcının, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in Şile Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınmasına dayandığını ifade etti.

"MASAK raporu hazırlandı"

Bakan Gürlek, Şile Belediyesi soruşturmasının ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor hazırlandığını belirterek, Ahbap Derneği'nin deprem döneminde yaklaşık 245 milyon dolar bağış topladığının tespit edildiğini söyledi.

Dosyada yer alan mali hareketlerin ve çeşitli belgelerin ayrıntılı şekilde incelendiğini ifade eden Gürlek, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü kaydetti.

"Haluk Levent yurt dışına çıkmak istedi"

Canlı yayında Haluk Levent hakkında da açıklamalarda bulunan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Haluk Levent yurt dışına çıkmak için harekete geçti. 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu öğrendi. Telefonunu kapatmasının ardından savcılarımız gerekli işlemleri başlattı."

"Soruşturma genişleyebilir"

Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini belirten Gürlek, dosyada çok sayıda mali belge bulunduğunu söyledi.

"Ahbap soruşturması genişleyebilir. Dosyada çok sayıda borç senedi bulunuyor. Mali hareketler, para transferleri ve taşınmaz devirleri inceleniyor. Soruşturma devam ediyor."

Gürlek ayrıca, soruşturma kapsamında çeşitli şikâyetlerin de değerlendirildiğini ve ilgili kişilerin ifadelerine başvurulduğunu ifade etti.

Soruşturma sürüyor

Adalet Bakanı Gürlek'in açıklamalarına göre, Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında MASAK raporları, mali kayıtlar ve diğer deliller üzerinde incelemeler devam ediyor. Soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni gelişmelere sahne olabileceği belirtilirken, dosyaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi.

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