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Gündem İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
Gündem

İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama

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İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun partinin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya net bir isim vermekten kaçındı. Özel, "Ekrem Başkan, ben, Mansur Başkan ve yeni partinin tüm dinamikleri birlikte en doğru kararı vereceğiz" diyerek olası senaryolara kapıyı açık bıraktı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirilen Kurucular Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oy birliğiyle genel başkanlığa seçildiğini belirten Özel, toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ile Parti Meclisi (PM) üyelerinin de belirlendiğini söyledi.

"Ekrem İmamoğlu 15,5 milyon vatandaşın adayı"

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yöneltilen soruya cevap veren Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının yalnızca bir parti kararı olmadığını savundu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu ne Özgür Özel'in ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir organıdır. 15,5 milyon vatandaş 23 Mart 2025 günü sandıkta aday olarak belirledi."

"Önünde yargı süreci var"

İmamoğlu'nun adaylığı önünde hukuki süreçlerin bulunduğunu dile getiren Özel, şunları söyledi:

"Adaylığının önünde bir yargı kuşatması var. Ayrıca diploması ile ilgili saldırılar var. Vatandaşın adayına saygılıyız. Zaten bizim adayımız değil, milletin adayı bizim de adayımız."

"Ekrem Başkan, Mansur Başkan ve birlikte karar vereceğiz"

Özgür Özel, olası gelişmelere göre adaylık konusunda ortak karar alınacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bundan sonraki süreçte yaşanacak olası ihtimallere karşı hep birlikte Ekrem Başkan, ben, Mansur Başkan ve yeni partinin tüm dinamikleri birlikte en doğru kararı vereceğiz."

Bu açıklama, Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda henüz kesin bir karar vermediği, ancak Ekrem İmamoğlu'nun isminin masadaki en güçlü seçeneklerden biri olmaya devam ettiği yönünde yorumlandı.

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Yorumlar

Temel KILIÇ

. VELÎNİ'METİM-BEN-MANSÛR BAŞKAN sıralaması ile Yeni Parti CUMHÛRBAŞKANI ADA YI nın kim olduğu hakkında ipucu vermiştir diyebiliriz.
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