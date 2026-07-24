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Gündem Ne ABD ne de İsrail! İran'a gizli saldırı : Bu kez iki Körfez ülkesi gündemde
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Ne ABD ne de İsrail! İran'a gizli saldırı : Bu kez iki Körfez ülkesi gündemde

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Ne ABD ne de İsrail! İran'a gizli saldırı : Bu kez iki Körfez ülkesi gündemde

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmalar bölgesel savaşa dönüşme riski taşırken, Amerikan basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Wall Street Journal, Bahreyn ve Kuveyt'in gizli hava operasyonları düzenleyerek İran'daki İHA ve füze tesislerini hedef aldığını öne sürdü.

ABD'nin daha önce varılan mutabakatı sonlandırarak İran'a yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmasının ardından bölgedeki gerilim daha da arttı. Tahran yönetimi ise misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD askeri üsleri ile elektrik santralleri ve kritik altyapı tesislerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef almaya başladı.

Karşılıklı saldırılar sürerken, Amerikan basınından gelen yeni bir iddia dikkat çekti.

WSJ: Bahreyn ve Kuveyt gizli operasyon düzenledi

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ülkelerinde ABD askeri üsleri bulunan Bahreyn ve Kuveyt, İran'ın saldırılarına karşılık olarak gizli şekilde savaş uçakları göndererek İran topraklarında hava operasyonları gerçekleştirdi.

Haberde, söz konusu operasyonlarda askeri tesislerin yanı sıra İran'a ait insansız hava aracı depoları ile füze depolama alanlarının hedef alındığı ileri sürüldü.

Resmî açıklama yapılmadı

Haberde, Bahreyn ve Kuveyt yönetimlerine yöneltilen yorum taleplerine henüz yanıt verilmediği aktarıldı. İddiaya ilişkin İran makamlarından da resmî bir doğrulama veya yalanlama gelmedi.

Öte yandan Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, son günlerde İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğine ilişkin açıklamalar yapmayı sürdürüyor.

Bölgesel savaş endişesi büyüyor

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden tırmanan gerilim, tarafların karşılıklı saldırılarıyla daha da derinleşti. Son olarak Bahreyn ve Kuveyt'in de çatışmalara doğrudan dahil olduğu yönündeki iddialar, krizin yalnızca iki ülke arasında kalmayıp tüm Körfez bölgesini etkileyebilecek daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşebileceği yönündeki endişeleri artırdı.

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