Bir meslek daha tehlikede: Günlük 2 bin lira maaşı beğenmiyorlar!

"30 YILDIR ELEK USTALIĞI YAPIYORUM" Mesleğe nasıl başladığını anlatan Mustafa Yılmaz, şunları söyledi: "Yaklaşık 30 yıldır elek ustalığı yapıyorum. Mesleğimiz ne yazık ki yok olma noktasına geldi. Günümüzde bu işi yapan sadece 4-5 usta kaldı. Elek; un, buğday, nohut ve fıstık gibi ürünleri elemek için kullanılan geleneksel bir araçtır. Biz de un eleği, nohut eleği, fıstık eleği ve kalbur gibi farklı türlerde elekler üretiyoruz. Ancak artık fabrikalarda modern sistemler kullanıldığı için eskisi kadar talep kalmadı. Bu nedenle mesleğimiz her geçen gün biraz daha yok oluyor."