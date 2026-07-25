  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 bin 500 şirket arasından sıyrıldılar! Dünyanın en iyileri arasına iki Türk şirketi girdi Ahbap soruşturmasında düğmeye nasıl basıldı? Bakan Gürlek ayrıntıları anlattı İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama Ne ABD ne de İsrail! İran'a gizli saldırı : Bu kez iki Körfez ülkesi gündemde HÜRMÜZ İÇİN KRİTİK ZİRVE! Umman heyeti Tahran'da Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması! Kendi yolunu çizenlerin gövde gösterisi başladı! Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Bilişim şirketi sahibi tutuklandı! Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu! Pakistanlı bakandan diplomasi hamlesi! Şanghay İşbirliği Örgütü'ne kritik çağrı! Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!
Yerel İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı
Yerel

İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü önce bir otomobile, ardından yön levhasına çarptı. Kazada otobüs şoförü ve muavin araçta sıkışırken, yaralanan 28 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü önce bir otomobile, ardından yön levhasına çarptı. Kazada otobüs şoförü ve muavin araçta sıkışırken, yaralanan 28 yolcu hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 07.40 sıralarında Nişancı Mahallesi Bahariye Caddesi'nde meydana geldi. Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü, şoförünün henüz öğrenilemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki bir otomobile, ardından trafik levhasına çarptı. Kazada otobüs şoförü ile muavin araçta sıkışırken, çok sayıda yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcuların bir kısmı olay yerinde ayakta tedavi edilirken, durumu daha ciddi olanlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

ŞOFÖR VE MUAVİN ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan otobüs şoförü ile muavin, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

'30 VATANDAŞIMIZ AMBULANSLARLA HASTANELERİMİZE SEVK EDİLMİŞTİR'

Kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, "Eyüpsultan ilçemizde meydana gelen şehirler arası yolcu otobüsü kazasında yaralanan 30 vatandaşımız, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelerimize sevk edilmiştir. Yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır. Olayın ardından sağlık ekiplerimiz tüm imkânlarıyla hızla bölgeye intikal etmiş olup, süreç yakından takip edilmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Yolculardan Fadime Yalçın, "Hiç nasıl olduğunu bilmiyorum. Öndeki koltuğa çarptım başımı. Arka taraftaydım nasıl olduğunu görmedim. Sinop'tan geliyorduk. Feribottan indik. Esenler otogara gidiyorduk. Otobüs doluydu kaç yolcu olduğunu bilmiyorum. İyiyim Allah'a şükür zararım yok. Tedavi görmedim ama istemedim sağlığım iyi" dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Beşiktaş Avrupa’da kazandı, Türkiye’ye ülke puanı katkısı geldi
Beşiktaş Avrupa’da kazandı, Türkiye’ye ülke puanı katkısı geldi

Spor

Beşiktaş Avrupa’da kazandı, Türkiye’ye ülke puanı katkısı geldi

Erzincan'da feci kaza: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü aracın altında kaldı
Erzincan'da feci kaza: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü aracın altında kaldı

Gündem

Erzincan'da feci kaza: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü aracın altında kaldı

Erciyes’ten dönüşte acı kaza! Bisikletten düşen belediye müdürü hayatını kaybetti
Erciyes’ten dönüşte acı kaza! Bisikletten düşen belediye müdürü hayatını kaybetti

Aktüel

Erciyes’ten dönüşte acı kaza! Bisikletten düşen belediye müdürü hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23