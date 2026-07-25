Ülkenin dört bir yanından yoğun istek var! Uzaya uzanan eğitim yolculuğu Bursa'da başlıyor

Okula Türkiye'nin farklı illerinden yoğun ilgi olduğunu dile getiren Çokgezer, "Bursa, bu çocuklarımız sayesinde uzay ve havacılık üssü olacak. Ülkemizin dört bir yanından yoğun bir istek var. Geçen hafta Balkanlardan bir kişi aradı. Ünü şu an yurt dışına da ulaşmış durumda. Hem yurt içinden hem yurt dışından müthiş bir talep var." diye konuştu.