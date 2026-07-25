  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beyaz peynirle hazırlanan kahvaltılık sebzeli yumurta: Ekmeksiz doyuran formül etkiliyor Karmaşık duyguları yansıtmakta yetersiz: Sadece emojiler iletişimi kolaylaştırıyor ama yetmiyor! İşçileri apar topar tahliye edildi! İstanbul’da fabrikada büyük panik İlk fitili İspanya yaktı: Visa ve Mastercard’ın tahtı sallantıda Turizm sektöründe istihdama 6 milyar liralık destek 1 Ağustos’tan itibaren neler değişecek? E-Ticaret’te yeni dönem Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu ‘Tüm üstünlüğümüzü kaybederiz’ diye ağlıyorlardı: Trump’a ‘Türkiye’ye verme’ diye yalvarmaya gidiyorlar 50-100 milyon senelik olduğu söyleniyor! Kentsel dönüşüm sırasında tarihi eser bulundu
Teknoloji-Bilişim
12
Yeniakit Publisher
Ülkenin dört bir yanından yoğun istek var! Uzaya uzanan eğitim yolculuğu Bursa'da başlıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Ülkenin dört bir yanından yoğun istek var! Uzaya uzanan eğitim yolculuğu Bursa'da başlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğiyle Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi (GUHEM) bünyesinde kurulan GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında kabul edeceği ilk öğrencilerini uygulamalı ve proje temelli eğitimle uzay ve havacılık sektörüne hazırlayacak. - İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, "Bursa, bu çocuklarımız sayesinde uzay ve havacılık üssü olacak. Ülkemizin dört bir yanından yoğun bir istek var" dedi.

#1
Foto - Ülkenin dört bir yanından yoğun istek var! Uzaya uzanan eğitim yolculuğu Bursa'da başlıyor

Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlama amacıyla kurulan GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) puanına göre 48 öğrenci alacak.

#2
Foto - Ülkenin dört bir yanından yoğun istek var! Uzaya uzanan eğitim yolculuğu Bursa'da başlıyor

Öğrenciler, bir yıl İngilizce hazırlık eğitiminin ardından tasarım ve imalat, itki sistemleri ile elektronik sistemler başta olmak üzere uygulamalı ve proje temelli eğitim alacak. Eğitim programı sektörle işbirliği içinde yürütülecek.

#3
Foto - Ülkenin dört bir yanından yoğun istek var! Uzaya uzanan eğitim yolculuğu Bursa'da başlıyor

BTSO ve GUHEM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, merkezin uzay ve havacılık alanına ilgi duyan öğrenciler için önemli bir eğitim üssü haline geleceğini söyledi.

#4
Foto - Ülkenin dört bir yanından yoğun istek var! Uzaya uzanan eğitim yolculuğu Bursa'da başlıyor

Okulun Türkiye'nin uzay ve havacılık ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandıracağını belirten Burkay, "Bu alanda lise düzeyindeki ilk merkezlerden biri olma özelliğini taşıyan okul, uzay ve havacılığa ilgi duyan gençlerin buluşma noktası olacak." dedi.

#5
Foto - Ülkenin dört bir yanından yoğun istek var! Uzaya uzanan eğitim yolculuğu Bursa'da başlıyor

Burkay, öğrencilere eğitim süresince sektörün imkanlarından yararlanma fırsatı sunulacağını ifade ederek, mezunların gelecekte uzay ve havacılık alanında önemli görevler üstlenmesini hedeflediklerini kaydetti.

#6
Foto - Ülkenin dört bir yanından yoğun istek var! Uzaya uzanan eğitim yolculuğu Bursa'da başlıyor

"ÜNÜ ŞU AN YURT DIŞINA DA ULAŞMIŞ DURUMDA" İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de öğrencilerin ilk yıl yoğun İngilizce hazırlık eğitimi göreceğini belirtti.

#7
Foto - Ülkenin dört bir yanından yoğun istek var! Uzaya uzanan eğitim yolculuğu Bursa'da başlıyor

Okula Türkiye'nin farklı illerinden yoğun ilgi olduğunu dile getiren Çokgezer, "Bursa, bu çocuklarımız sayesinde uzay ve havacılık üssü olacak. Ülkemizin dört bir yanından yoğun bir istek var. Geçen hafta Balkanlardan bir kişi aradı. Ünü şu an yurt dışına da ulaşmış durumda. Hem yurt içinden hem yurt dışından müthiş bir talep var." diye konuştu.

#8
Foto - Ülkenin dört bir yanından yoğun istek var! Uzaya uzanan eğitim yolculuğu Bursa'da başlıyor

Çokgezer, uzay ve havacılık teknolojileri alanında yetişecek öğrencilerin savunma sanayisi ve yüksek teknoloji alanlarında görev alabilecek donanıma sahip olacaklarını kaydetti.

#9
Foto - Ülkenin dört bir yanından yoğun istek var! Uzaya uzanan eğitim yolculuğu Bursa'da başlıyor

GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden kareler…

#10
Foto - Ülkenin dört bir yanından yoğun istek var! Uzaya uzanan eğitim yolculuğu Bursa'da başlıyor

GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden kareler…

#11
Foto - Ülkenin dört bir yanından yoğun istek var! Uzaya uzanan eğitim yolculuğu Bursa'da başlıyor

GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden kareler…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara ile Şam arasında tarihi adım! Büyük anlaşma resmen imzalandı!
Gündem

Ankara ile Şam arasında tarihi adım! Büyük anlaşma resmen imzalandı!

Türkiye ile Suriye arasında kültür merkezlerinin kurulması ve faaliyetlerini düzenleyen tarihi anlaşma imzalandı. Şam'da atılan imzalarla b..
Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!
Gündem

Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında adı sıkça öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kalesi Ankara’da yapılan so..
CHP'nin İstanbul'daki ilçe başkanları görevden alındı
Gündem

CHP'nin İstanbul'daki ilçe başkanları görevden alındı

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 canlı yayınında CHP İstanbul teşkilatında dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu. Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başka..
Misafirlikte korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk vefat etti
Gündem

Misafirlikte korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk vefat etti

Sakarya'da misafirliğe gittiği evde 70 yaşındaki adama ait ruhsatlı tabancayla oynayan ve tabancanın ateş alması neticesinde kendini vuran 1..
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu!
Gündem

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu!

CHP'de istifa eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Özgür Özel kurduğu Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı. ..
CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev!
Gündem

CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev!

Parti yönetiminin art arda aldığı ihraç ve görevden alma kararlarının ardından İzmir ve Aydın’da adeta yer yerinden oynadı. İzmir'de 7 ilçe ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23