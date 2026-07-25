Ülkenin dört bir yanından yoğun istek var! Uzaya uzanan eğitim yolculuğu Bursa'da başlıyor
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğiyle Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi (GUHEM) bünyesinde kurulan GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında kabul edeceği ilk öğrencilerini uygulamalı ve proje temelli eğitimle uzay ve havacılık sektörüne hazırlayacak. - İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, "Bursa, bu çocuklarımız sayesinde uzay ve havacılık üssü olacak. Ülkemizin dört bir yanından yoğun bir istek var" dedi.