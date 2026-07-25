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Ziyaretçiler nefesini tuttu! Köpek balıklarını elleriyle böyle beslediler

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Ziyaretçiler nefesini tuttu! Köpek balıklarını elleriyle böyle beslediler

Kocaeli’de Körfez Aqua’da dalgıçların köpek balıklarını elleriyle beslediği anlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu...

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Foto - Ziyaretçiler nefesini tuttu! Köpek balıklarını elleriyle böyle beslediler

Kocaeli’de köpek balıklarının beslenme anları akvaryumu gezenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı.

#2
Foto - Ziyaretçiler nefesini tuttu! Köpek balıklarını elleriyle böyle beslediler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Körfez Aqua'daki köpek balıkları ile diğer su canlılarının uzman ekiplerce yürütülen beslenme saatleri, ziyaretçilerden ilgi görüyor. Akvaryumdaki canlıların beslenme programları; türleri, boyutları ve sağlık durumları dikkate alınarak su ürünleri mühendisleri ve veteriner hekim tarafından özel olarak hazırlanıyor. Belirlenen saatlerde yemlerle akvaryuma dalış yapan ekipler, başta köpek balıkları olmak üzere büyük canlıları elleriyle besliyor. Dalgıçların dev köpek balıklarına hedef besleme yöntemiyle ellerinden yem yedirdiği dakikalar, akvaryumu gezmeye gelen vatandaşlar tarafından merak ve heyecanla izleniyor.

#3
Foto - Ziyaretçiler nefesini tuttu! Köpek balıklarını elleriyle böyle beslediler

Körfez Aqua Su Ürünleri Mühendisi Hüseyin Derin, canlıların bakım ve beslenme sürecinin uzman ekipler tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Canlılarımızın haftalık ve günlük olarak beslenme rutinleri var. Bunlar veteriner hekimimizin doğrultusunda işleniyor. Bazı canlılarımız her gün beslenmeye ihtiyaç duyarken, bazıları günde bir kere ya da haftada iki kere, haftada dört kere veya iki günde bir şeklinde besleniyor" dedi.

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Foto - Ziyaretçiler nefesini tuttu! Köpek balıklarını elleriyle böyle beslediler

Balıkların büyüklüklerine göre öğün sayılarının değiştiğini aktaran Derin, "Canlılarımızın beslenme rutinleri günlük 1-2 öğün şeklinde olacak şekilde yapılmaktadır. Daha küçük canlılarımıza günde iki kere, daha büyük canlılarımıza günde bir kere beslenecek şekilde besin verilmektedir. Tüm canlılarımızı beslerken aslında canlıların hepsi yem almış mı, yeme geliyor mu diye bakarız. Eğer yeme gelmeyen canlılarımız varsa bunları hedef besleme doğrultusunda dalgıçlarımız vasıtasıyla besleriz. Balıklar refah içinde burada yaşamaya devam ederler. Balıkların boyutlarına göre verdiğimiz besinler farklılık göstermektedir. Ekstra vitamin gerektiren balıklar vardır, onlara vitamin desteği sunarız. Verdiğimiz yemler taze olarak hazırlanır. Bunlar dondurulmuş olarak bize gelmekte ve kalamar, midye, uskumru şeklinde balıkların ağız açıklığına göre verilmektedir" diye konuştu.

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Foto - Ziyaretçiler nefesini tuttu! Köpek balıklarını elleriyle böyle beslediler

Canlıların refahını en üst düzeyde tutmaya çalıştıklarını vurgulayan Derin, balıkların stres veya farklı çevresel etkenler sebebiyle hastalanabildiğini, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden karantina tanklarına alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığını ifade etti. Dev akvaryumun su kalitesi ve temizlik operasyonlarına da değinen Derin, sözlerini şöyle tamamladı: "Her gün rutin olarak sistemler gezilir, kontrol edilir. Canlılarda sorun var mı, suda sorun var mı ya da suda ekstradan bir partikül, canlıya zarar verecek bir şey varsa hemen müdahale edilerek aynı gün içerisinde sudan uzaklaştırılır. Suyun her zaman berrak bir görüntü almasını sağlamamız gerekir. Buradaki suda bazı değerlerimiz var; amonyak, nitrit, nitrat, pH. Tuzlu su balıkları için tuzluluğu, tatlı su balıkları için de aynı şekilde suyun sıcaklığını ölçmemiz gerekir. Bunlar her gün rutin olarak yapılmaktadır. Akvaryumda yapılan temizlikler ise dalgıçlar vasıtasıyla ya da eğitimli personellerimiz tarafından yapılmaktadır. Burada yapılan temizliklerde dipte pislik varsa sifon çekimiyle ya da süpürmeyle temizleriz. Ekstradan akrilikler kirlendiği zaman özel ekipmanlarıyla temizliği yapılır. Bu işleri bizim profesyonel dalgıçlarımız yapmaktadır."

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