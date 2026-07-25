Ziyaretçiler nefesini tuttu! Köpek balıklarını elleriyle böyle beslediler

Canlıların refahını en üst düzeyde tutmaya çalıştıklarını vurgulayan Derin, balıkların stres veya farklı çevresel etkenler sebebiyle hastalanabildiğini, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden karantina tanklarına alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığını ifade etti. Dev akvaryumun su kalitesi ve temizlik operasyonlarına da değinen Derin, sözlerini şöyle tamamladı: "Her gün rutin olarak sistemler gezilir, kontrol edilir. Canlılarda sorun var mı, suda sorun var mı ya da suda ekstradan bir partikül, canlıya zarar verecek bir şey varsa hemen müdahale edilerek aynı gün içerisinde sudan uzaklaştırılır. Suyun her zaman berrak bir görüntü almasını sağlamamız gerekir. Buradaki suda bazı değerlerimiz var; amonyak, nitrit, nitrat, pH. Tuzlu su balıkları için tuzluluğu, tatlı su balıkları için de aynı şekilde suyun sıcaklığını ölçmemiz gerekir. Bunlar her gün rutin olarak yapılmaktadır. Akvaryumda yapılan temizlikler ise dalgıçlar vasıtasıyla ya da eğitimli personellerimiz tarafından yapılmaktadır. Burada yapılan temizliklerde dipte pislik varsa sifon çekimiyle ya da süpürmeyle temizleriz. Ekstradan akrilikler kirlendiği zaman özel ekipmanlarıyla temizliği yapılır. Bu işleri bizim profesyonel dalgıçlarımız yapmaktadır."