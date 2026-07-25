BM Genel Sekreteri Guterres, Şam'da

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaş öncesinden bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri oldu. Üç gün sürecek ziyarette, geçiş sürecine destek mesajları vermesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaş öncesinden bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri olarak Şam'a ulaştı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Guterres ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani tarafından karşılandı.

Üç gün sürmesi planlanan ziyaret kapsamında Guterres'in, Aralık 2024'te Beşar Esed'in devrilmesinin ardından başlayan siyasi geçiş sürecine Birleşmiş Milletler'in desteğini yinelemesi bekleniyor.

2009'dan bu yana ilk ziyaret

Guterres, 2009 yılında dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un ziyaretinden bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri oldu.

Ban'ın ziyaretinden iki yıl sonra başlayan savaş, yaklaşık 13 yıl boyunca devam etmiş ve yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın göreve gelmesinden bu yana uluslararası toplum, yeni yönetimi kapsayıcı bir siyasi sistem kurmaya, güçlü devlet kurumları oluşturmaya ve ülkenin tüm etnik ile dini bileşenlerini yönetime dahil etmeye çağırıyor.

"Daha kapsayıcı ve istikrarlı bir gelecek"

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada Guterres'in, Suriye'nin önünde yalnızca savaşın yaralarını sarmak değil, aynı zamanda daha istikrarlı, daha kapsayıcı ve daha müreffeh bir gelecek inşa etmek için önemli bir fırsat bulunduğunu vurgulayacağını söyledi.

Dujarric, BM'nin bu süreçte Suriye halkına ve hükümetine destek vermeyi sürdüreceğini de ifade etti.

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone da Guterres'in ziyaretinin, Birleşmiş Milletler'in Suriye hükümeti ve halkına tarihi geçiş döneminde verdiği desteği teyit edeceğini belirtti.

Şara ile görüşecek

Guterres'in ziyaret kapsamında Ahmed Şara ile bir araya gelmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreteri ayrıca sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, "kadın hakları" alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ve geçiş döneminde oluşturulan yeni parlamentonun üyeleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

Guterres'in, bu ay ilk oturumunu yapan geçiş parlamentosuna hitap etmesi de planlanıyor.

Golan'daki BM gücünü ziyaret edecek

Ziyaret programı kapsamında Guterres'in, 1974 yılından bu yana işgal altındaki Golan Tepeleri'nde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'nü (UNDOF) ziyaret etmesi bekleniyor.

İsrail, Aralık 2024'te Esed'in devrilmesinin ardından BM denetimindeki tampon bölgeyi işgal etmiş ve güney Suriye'de çok sayıda hava saldırısı ile kara operasyonu gerçekleştirmişti.

İsrailli yetkililer, güney Suriye'de "güvenlik bölgesi" olarak nitelendirdikleri alanda askeri varlıklarını sürdürmek istediklerini açıklarken, Birleşmiş Milletler ve çok sayıda ülke İsrail'in Suriye topraklarındaki askeri faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle eleştiriyor.

Öte yandan son dönemde İsrail ile Suriye'nin yeni yönetimi arasında çeşitli düzeylerde doğrudan temaslar gerçekleştirildiği ve tarafların istihbarat paylaşım mekanizması kurulması konusunda mutabakata vardığı belirtiliyor. Ancak bu temaslara rağmen İsrail'in Suriye içindeki askeri operasyonları devam ediyor.

Esed'in devrilmesinden bu yana BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ve BM Güvenlik Konseyi'nden bir heyet de Suriye'yi ziyaret etmişti.

Kaynak: Mepa News