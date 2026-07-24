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Gündem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Ahbap açıklaması
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Ahbap açıklaması

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Ahbap açıklaması

Deprem bölgesindeki çalışmalarıyla milletin gönlünde taht kuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ahbap soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum asrın felaketini yaşayan Malatya’da Ahbap soruşturmasıyla ilgili konuştu.

"DEVLET İLE MİLLETİN ARASINA GİRMEK İSTEDİLER"

Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Kendi kampanyalarını devlete rakip kıldılar. Devlet ile milletin arasına girmek istediler.

Gördük ki; geçici kampanyalar birer rüzgârdır. Milletin asıl güvencesi, güçlü devlettir.

 

Devlet; ekranlardan atılan boş bir slogan değildir. Devlet; zor gününde milletini sarıp sarmalayan asırlık çınardır!

İlk günün heyecanıyla atılan o sloganlar uçtu, gitti. Ama devletimizin inşa ettiği,

“20 yılda bitmez” dedikleri 500 bin yuvamız dimdik ayakta!

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