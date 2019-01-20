Yunanistan'da '2 Türk gözaltına alındı' iddiası
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Prespa Anlaşması’na yönelik protestolarda gözaltına alınan 5 kişiden 2'sinin Türk olduğu iddia edildi.20 Ocak 2019 Pazar 23:32
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Makedonya ile isim sorununun çözümüne yönelik varılan Prespa Anlaşması’na yönelik yapılan protestolarda 2 Türk vatandaşının gözaltına alındığı iddia edildi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Prespa Anlaşması’na yönelik protestolar gün batımıyla sona erdi. Polis, gösterilerde 7 kişinin tutuklanıp, 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında 2 Türk ve 1 Alman vatandaşının olduğu iddia edildi.
35 kişi yaralandı
Öte yandan gösterilerde 27 polis memuru ile 8 göstericinin yaralandığı bildirildi.
YORUM YAZ