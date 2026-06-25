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Yaşam Bitlis yaylalarında yaz mesaisi başladı!
Yaşam

Bitlis yaylalarında yaz mesaisi başladı!

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Bitlis Adilcevaz'da yaz mevsimiyle birlikte Sütey Yaylası’nda hayvancılık hareketliliği arttı.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaylalar, yaz mevsimiyle birlikte yeniden canlandı. İlçenin en önemli yayla alanlarından biri olan Sütey Yaylası’nda besiciler, hayvanlarını serin ve verimli otlaklara çıkararak yoğun bir yaz mesaisine başladı. Bahar aylarında başlayan yayla göçüyle birlikte yüksek rakımlı meralara çıkan köylüler, hem hayvanlarının bakımını yapıyor hem de süt ve et verimini artırmak için gün boyu çalışıyor. Geniş otlaklara yayılan sürüler, günün erken saatlerinden itibaren meralara salınıyor, akşam saatlerinde ise tekrar ağıllara toplanıyor.

 

Cihangir köyü sakini Furkan Karayılan, yayla sezonunun sadece hayvancılık açısından değil, aynı zamanda ekonomik canlılık açısından da önemli olduğunu belirtti. Artan ot verimi sayesinde hayvanların daha sağlıklı beslendiğini vurgulayan Karayılan, bunun da üretime olumlu yansıdığını kaydetti.

 

Öte yandan, yaylalarda sadece hayvancılık değil, doğa hareketliliği de dikkat çekiyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, serin yayla havasında hem vakit geçiriyor hem de doğal yaşamı yakından gözlemleme fırsatı buluyor.

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