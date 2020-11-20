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Dünya Yunanistan’a kötü haber
Dünya

Yunanistan’a kötü haber

Yunanistan’da, yeni tip koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle hastanelerin yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 80’i aştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:38:00 -
Yunanistan’a kötü haber

Yunanistan’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış sebebi ile hastanelerin yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 80’i aştığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke çapındaki devlet hastanelerinde toplam bin 220 yoğun bakım yatağından en az bininin dolu olduğu bildirilirken, birçok yerde ek yoğun bakım ünitesi ihtiyacının baş göstermeye başladığı ifade edildi.

Yunanistan’da, son 24 saatte 3 bin 227 kişiye koronavirüs tanısı konulurken, 59 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başından beri toplam vaka sayısı 85 bin 261 ve toplam ölü sayısı 1347 olarak açıklandı.

Ülke çapında karantina uygulanan Yunanistan'da, 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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