Yunanistan’a barış çağrımızı yaptık

MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK ANKARA

Yunan Parlamentosu önündeki bayraklı eylemine değinen Sarıgül, şunları söyledi: “Yunanistan’ı barışa davet etmek için Atina’ya gittik. Tarihi bir uyarı görevimizi yaptık. Şu mesajları verdik: Biz barışçı bir ülkeyiz. Gelin Ege’nin iki kıyısındaki iki güzel millet olarak ABD’nin oyununa gelmeyelim. Ege denizi barış denizi olsun. Bütçelerimizi silaha değil çocuklarımıza harcayalım. Silahlar gitsin, barış gelsin, sevgi kazansın.”

Koltuk siyasetçisi değilim

Siyasi misyonunu da açıklayan Sarıgül, şunları anlattı: “Türkiye Değişim Partisi diğer partilerden farklı bir partidir. Ben alışıla gelmiş siyasilerden değilim. Salon ve koltuk siyasetçisi hiç değilim. Açık, net, şeffaf bir siyaset yapıyorum. Genel başkan ve genel merkezle teşkilatlarımız arasında gönül bağı ve dava adamlığına dayanan bir ilişkimiz var. Tüzüğümüz, görüş ve düşüncelerimizle de farklıyız. Genel başkanı üyelerin seçmesi kuralını tüzüğe ilk biz koyduk.”

Tezkereye 'evet' derdik

Ülke çıkarlarının siyaset üstü olduğunu vurgulayan Sarıgül, şöyle devam etti: “Güvenlik ve dış politika gibi konularda iktidar muhalefet birlikte hareket etmelidir. Biz TBMM’de olsaydık Türk askerinin bulunduğu yerlerdeki konumlarını zayıflatmamak ve güvenlik içinde çekilmelerini sağlamak için tezkerelerde evet derdik. Önce yaraları sarmaya çalıştık. Eleştirilerimizi sonra yaptık.”

EYT’yi 3 ayda çözeriz

EYT’lilerin sorunlarını üç ayda çözeceklerine dair noter onaylı taahhütname verdiklerini belirten Sarıgül, “Polislerin çalışma koşullarını, kadın cinayetlerini, uyuşturucu tehlikesini hep gündeme getirdik. Açık ceza infaz kurumlarındaki 90 bine yakın hükümlünün izinlerinin uzamasını sağladık. Çiftçiye alım garantisi istedik” dedi.