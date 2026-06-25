Vicdanlar buz tuttu! Hatay'da özel gereksinimli vatandaşa otobüste büyük saygısızlık!

Vatandaşa hizmet etmekle mükellef olan şoförün sergilediği bu ego dolu ve kibirli tavır, toplu taşımadaki denetimsizliği ve zihniyet sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

"BEN SENİN HİZMETÇİN MİYİM!" DİYEREK VATANDAŞI AZARLADI

Kameralara saniye saniye yansıyan ve sosyal medyada infiale neden olan o anlarda, otobüs şoförü engelli rampasını açıp vatandaşa yardımcı olmak yerine adeta terör estirdi. Özel gereksinimli vatandaşa diklenen şoför, "Ben senin hizmetçin miyim?" diyerek pervasızca çıkıştı.

Tekerlekli sandalyeli vatandaşın en temel anayasal ve insani hakkı olan ulaşım hakkını gasbetmeye yeltenen, görev bilincinden uzak şoförün bu çirkin savunması izleyenlerin kanını dondurdu.



