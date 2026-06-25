Vicdanlar buz tuttu! Hatay'da özel gereksinimli vatandaşa otobüste büyük saygısızlık!
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Toplumsal dayanışma ruhunu ve insanlığı derinden yaralayan utanç verici bir olay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) denetimindeki halk otobüsüne binmek isteyen özel gereksinimli bir vatandaş, engelli rampasının açılmaması üzerine halk otobüsü şoförünün akılalmaz ve vicdansız tepkisiyle karşı karşıya kaldı.
Vatandaşa hizmet etmekle mükellef olan şoförün sergilediği bu ego dolu ve kibirli tavır, toplu taşımadaki denetimsizliği ve zihniyet sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.
"BEN SENİN HİZMETÇİN MİYİM!" DİYEREK VATANDAŞI AZARLADI
Kameralara saniye saniye yansıyan ve sosyal medyada infiale neden olan o anlarda, otobüs şoförü engelli rampasını açıp vatandaşa yardımcı olmak yerine adeta terör estirdi. Özel gereksinimli vatandaşa diklenen şoför, "Ben senin hizmetçin miyim?" diyerek pervasızca çıkıştı.
Tekerlekli sandalyeli vatandaşın en temel anayasal ve insani hakkı olan ulaşım hakkını gasbetmeye yeltenen, görev bilincinden uzak şoförün bu çirkin savunması izleyenlerin kanını dondurdu.
Sosyal Medya
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