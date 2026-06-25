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Sağlık
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Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Diyabet riskinde şaşırtan bağlantı

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Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Diyabet riskinde şaşırtan bağlantı

Kan grubu ile hastalık riski arasındaki bağlantıları inceleyen geniş kapsamlı bir araştırma, B kan grubuna sahip kişilerde tip 2 diyabet riskinin B grubu olmayanlara göre daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.

#1
Foto - Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Diyabet riskinde şaşırtan bağlantı

Tip 2 diyabet riskini artıran etkenler denildiğinde akla çoğunlukla fazla kilo, hareketsizlik, beslenme alışkanlıkları ve genetik yatkınlık geliyor. Ancak kan grubunun da bu tabloyla bağlantılı olabileceğine dair yeni bulgular dikkat çekti. Yayımlanan geniş kapsamlı bir incelemeye göre, B kan grubuna sahip kişilerde tip 2 diyabet riski, B grubu taşımayanlara kıyasla ortalama yüzde 28 daha yüksek bulundu.

#2
Foto - Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Diyabet riskinde şaşırtan bağlantı

Araştırmada ABO ve Rh kan gruplarıyla farklı hastalıklar arasındaki olası bağlantılar değerlendirildi. Çok sayıda sistematik inceleme ve meta-analizin ele alındığı çalışmada, yüzlerce ilişki istatistiksel açıdan yeniden incelendi. Sonuçlarda güçlü kanıt düzeyine ulaşan tek bağlantının, B kan grubu ile tip 2 diyabet riski arasında olduğu belirtildi. Buna göre B pozitif ya da B negatif kan grubuna sahip kişilerde risk, B grubu olmayanlara göre bir miktar daha yüksek görünüyor.

#3
Foto - Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Diyabet riskinde şaşırtan bağlantı

Araştırmada saptanan yüzde 28’lik artış dikkat çekici olsa da bu oran, tip 2 diyabetin en güçlü nedenleriyle kıyaslandığında daha sınırlı kalıyor. Fazla kilo, hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme ve işlenmiş gıda tüketimi diyabet riskinde çok daha belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle B kan grubuna sahip olmak, kişinin mutlaka diyabet olacağı anlamına gelmiyor. Bulgular daha çok, mevcut risk faktörleri bulunan kişilerde kan grubunun da dikkate alınabilecek küçük ama somut bir ayrıntı olabileceğini gösteriyor.

#4
Foto - Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Diyabet riskinde şaşırtan bağlantı

Kan grubu vücudu nasıl etkileyebilir? Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan antijenlere göre belirleniyor. A, B, AB ve 0 grupları bu yapıların varlığına ya da yokluğuna göre sınıflandırılıyor. Rh faktörü ise kan grubunun pozitif ya da negatif olmasını sağlıyor. Bu küçük biyolojik farklılıkların bağışıklık sistemi, iltihaplanma süreçleri, metabolizma ya da bağırsak mikrobiyotası üzerinden bazı hastalıklarla ilişkili olabileceği düşünülüyor. Ancak B kan grubu ile tip 2 diyabet arasındaki bağlantının hangi mekanizmayla oluştuğu henüz netleşmiş değil.

#5
Foto - Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Diyabet riskinde şaşırtan bağlantı

Çalışmada yalnızca kan gruplarıyla diyabet değil, farklı sağlık sonuçları arasındaki çok sayıda olası ilişki de incelendi. Araştırmacılar, elde edilen sonuçların güvenilir olup olmadığını görmek için verileri farklı istatistiksel testlerden geçirdi. Birçok bağlantının tutarlı ve güçlü kanıt düzeyine ulaşmadığı görüldü. En sağlam bulgu ise B kan grubu ile tip 2 diyabet arasındaki ilişki oldu.

#6
Foto - Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Diyabet riskinde şaşırtan bağlantı

Araştırma, kan grubunun diyabet riskinde tamamen göz ardı edilmemesi gereken bir ayrıntı olabileceğini gösterse de asıl belirleyici faktörlerin değişmediğini ortaya koyuyor. Sağlıklı kilo aralığında kalmak, düzenli hareket etmek, işlenmiş gıdaları sınırlamak, lifli beslenmek ve kan şekeri takibini ihmal etmemek diyabetten korunmada hâlâ en güçlü adımlar arasında yer alıyor. B kan grubuna sahip kişilerin bu bulguyu tek başına bir alarm nedeni olarak görmesi gerekmiyor. Ancak ailede diyabet öyküsü, fazla kilo, insülin direnci ya da hareketsiz yaşam gibi ek riskler varsa, düzenli kontrol ve yaşam tarzı düzenlemeleri daha da önem kazanıyor.

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