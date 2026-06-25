Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Diyabet riskinde şaşırtan bağlantı

Araştırma, kan grubunun diyabet riskinde tamamen göz ardı edilmemesi gereken bir ayrıntı olabileceğini gösterse de asıl belirleyici faktörlerin değişmediğini ortaya koyuyor. Sağlıklı kilo aralığında kalmak, düzenli hareket etmek, işlenmiş gıdaları sınırlamak, lifli beslenmek ve kan şekeri takibini ihmal etmemek diyabetten korunmada hâlâ en güçlü adımlar arasında yer alıyor. B kan grubuna sahip kişilerin bu bulguyu tek başına bir alarm nedeni olarak görmesi gerekmiyor. Ancak ailede diyabet öyküsü, fazla kilo, insülin direnci ya da hareketsiz yaşam gibi ek riskler varsa, düzenli kontrol ve yaşam tarzı düzenlemeleri daha da önem kazanıyor.