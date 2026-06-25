Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Diyabet riskinde şaşırtan bağlantı

Kan grubu vücudu nasıl etkileyebilir? Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan antijenlere göre belirleniyor. A, B, AB ve 0 grupları bu yapıların varlığına ya da yokluğuna göre sınıflandırılıyor. Rh faktörü ise kan grubunun pozitif ya da negatif olmasını sağlıyor. Bu küçük biyolojik farklılıkların bağışıklık sistemi, iltihaplanma süreçleri, metabolizma ya da bağırsak mikrobiyotası üzerinden bazı hastalıklarla ilişkili olabileceği düşünülüyor. Ancak B kan grubu ile tip 2 diyabet arasındaki bağlantının hangi mekanizmayla oluştuğu henüz netleşmiş değil.