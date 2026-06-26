Avrupa kavruluyor!

Türkiye şimdiye kadar bu sistemin kıyısında kaldığı için görece daha serin bir süreç yaşadı. Ancak yağışlı sistemin hafta başından itibaren ülkeyi terk etmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre güneşli hava etkisini artıracak ve sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında ise yer yer sağanak yağışlar görülebilecek.