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Avrupa kavruluyor!

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Avrupa kavruluyor!

Avrupa’da can kayıplarına ve günlük yaşamda aksamalara yol açan “Omega blokajı” kaynaklı sıcak hava dalgası Türkiye’yi de etkilemeye hazırlanıyor.

#1
Foto - Avrupa kavruluyor!

Avrupa’yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası Türkiye’ye doğru ilerliyor. Batı Avrupa’da can kayıplarına, enerji altyapısında aksamalara ve hayatın durma noktasına gelmesine neden olan “Omega blokajı” kaynaklı sıcakların, Balkanlar üzerinden Türkiye’de de etkili olması bekleniyor.

#2
Foto - Avrupa kavruluyor!

Uzmanlar, hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının kademeli olarak artacağını, yeni haftada ise birçok bölgede mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerine çıkacağını belirtiyor.

#3
Foto - Avrupa kavruluyor!

Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa’da sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin 18 derece üzerine çıktı. İngiltere’de haziran ayı sıcaklık rekoru 36,1 dereceyle kırılırken, Fransa’da bazı bölgelerde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi. İtalya’da ise Roma, Milano ve Floransa’nın da aralarında bulunduğu 16 şehir için en yüksek seviyede sıcaklık uyarısı yayımlandı.

#4
Foto - Avrupa kavruluyor!

Bilim insanları, Avrupa’daki mevcut aşırı sıcakların temel nedeninin Pasifik Okyanusu’nda gelişen El Nino değil, atmosferde oluşan “Omega blokajı” olduğunu belirtiyor.

#5
Foto - Avrupa kavruluyor!

Uzmanlara göre El Nino küresel ölçekte ilerleyen aylarda sıcaklıkları artırma potansiyeli taşısa da Avrupa’daki mevcut sıcak hava dalgasının ana mekanizması Omega düzeni olarak öne çıkıyor.

#6
Foto - Avrupa kavruluyor!

Omega blokajı, adını Yunanca Ω harfine benzeyen jet akımı düzeninden alıyor. Bu atmosferik yapı oluştuğunda yüksek basınç sistemi belirli bir bölgenin üzerinde adeta kilitleniyor. Normal şartlarda batıdan doğuya ilerleyen hava sistemleri yavaşlıyor ya da duraksıyor. Böylece sıcak hava aynı bölgede günler, hatta haftalar boyunca hapsolabiliyor.

#7
Foto - Avrupa kavruluyor!

Yüksek basınç nedeniyle bulut oluşumu baskılanıyor, gökyüzü açık kalıyor ve güneşlenme süresi uzuyor. Bu tablo sıcaklıkların hızla yükselmesine neden oluyor. Omega blokajının iki yanında ise daha serin ve yağışlı hava sistemleri görülebiliyor.

#8
Foto - Avrupa kavruluyor!

Uzmanlar, iklim değişikliğinin Omega blokajının doğrudan nedeni olmadığını ancak küresel sıcaklıkların artması nedeniyle bu tür olayların etkisini daha şiddetli hale getirdiğini vurguluyor. Bu nedenle aynı atmosferik düzen, geçmiş yıllara kıyasla daha yüksek sıcaklıklar ve daha ağır sonuçlarla kendini gösterebiliyor.

#9
Foto - Avrupa kavruluyor!

Türkiye şimdiye kadar bu sistemin kıyısında kaldığı için görece daha serin bir süreç yaşadı. Ancak yağışlı sistemin hafta başından itibaren ülkeyi terk etmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre güneşli hava etkisini artıracak ve sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında ise yer yer sağanak yağışlar görülebilecek.

#10
Foto - Avrupa kavruluyor!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Avrupa’yı etkileyen sistemin Türkiye’yi de dolaylı olarak etkileyeceğini belirtti. Şen’e göre Türkiye, sistemin doğu tarafında yer alıyor. Sıcaklıklar halihazırda haziran ortalamalarının 2-3 derece üzerinde seyrederken, hafta sonundan itibaren birkaç derece daha artarak bazı bölgelerde 38 dereceye ulaşabilecek.

#11
Foto - Avrupa kavruluyor!

Meteoroloji verilerine göre yeni haftada en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ölçülmesi bekleniyor. Diyarbakır’da sıcaklığın 37 dereceye, Şanlıurfa’da ise 38 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor. Batman çevresinde de termometrelerin 37 dereceyi göstermesi bekleniyor.

#12
Foto - Avrupa kavruluyor!

Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde sıcaklıkların 34-36 derece aralığına çıkacağı öngörülüyor. İç Anadolu’da ise birçok noktada sıcaklıkların 30 derecenin üzerine yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Avrupa’da etkili olan Omega sıcaklarının Türkiye’ye ulaşmasıyla birlikte özellikle yaşlılar, kronik hastalar, çocuklar ve açık alanda çalışanlar için risk artacak. Uzmanlar, güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve resmi meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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