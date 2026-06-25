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Gündem Hürmüz Boğazı'nda ateşle oynuyorlar! Anlaşma sonrası Umman açıklarında kargo gemisine füzeli provokasyon!
Gündem

Hürmüz Boğazı'nda ateşle oynuyorlar! Anlaşma sonrası Umman açıklarında kargo gemisine füzeli provokasyon!

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Hürmüz Boğazı'nda ateşle oynuyorlar! Anlaşma sonrası Umman açıklarında kargo gemisine füzeli provokasyon!

Küresel haydut ABD ile İran arasında Pakistan’ın arabuluculuğuyla tarihi bir mutabakatın imzalanmasının hemen ardından, Hürmüz Boğazı'nda suları yeniden bulandırmak isteyen şer odakları kirli bir provokasyona imza attı. Umman açıklarında barış iklimini baltalamak amacıyla seyreden bir kargo gemisi, kaynağı belirsiz mermilerin ve füzelerin hedefi oldu.

ABD ve İran arasında Pakistan'ın ara buluculuğuyla imzalanan "İslamabad Mutabakatı" sonrası Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Umman açıklarında seyreden bir kargo gemisi, kaynağı belirsiz mermilerin hedefi oldu. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) geminin köprü kısmında hasar oluştuğunu duyururken, bölgeden geçen gemilere de uyarılar yapıldı.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisine kaynağı belirsiz merminin isabet ettiği belirtildi. Söz konusu kargo gemisinin köprü kısmında hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, saldırıya maruz kalan gemide can kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Umman açıklarından geçtiği sırada geminin saldırıya uğradığı yönünde ihbar alındığı aktarılan açıklamada, gemide çevre kirliliğine yol açabilecek bir durum olmadığı kaydedildi.

İlgili makamların olayla ilgili soruşturma başlattığına kaydedilen açıklamada, bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli herhangi bir durumda İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi'ne bildirmeleri uyarısında bulunuldu.

 

İRAN-ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

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Yorumlar

Ali

Hürmüz Boğazı'nda yine İslam alemini tehdit eden bir provokasyon yaşandı. Pakistan aracılığıyla yapılan "İslamabad Mutabakatı" ile savaşın durdurulması hedefleniyorken, ABD'nin ve menfaat ortaklarının bu mutabakata karşı çıkmak için yeni oyunlar oynadıkları açıkça görülüyor. Umman açıklarında kargo gemisine yapılan füze saldırısı, bu emperyalist güçlerin gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Allah bu ülkeyi korumaktadır. Bu tür provokasyonlara karşı duruş göstermemiz ve İslam dünyasının birlik içinde olması gerekiyor. Türk milleti olarak vatanımızın güvenliğini sağlama konusunda hepimiz sorumluluk sahibiyiz. İran ve diğer Müslüman kardeşlerimize de destek olmak gerektiğini unutmamalıyız.
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