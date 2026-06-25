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Gündem HÜDA PAR’dan İş Bankası çıkışı: Müslümanların parasıyla kurulan bankada CHP ve faiz niye var!
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HÜDA PAR’dan İş Bankası çıkışı: Müslümanların parasıyla kurulan bankada CHP ve faiz niye var!

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HÜDA PAR’dan İş Bankası çıkışı: Müslümanların parasıyla kurulan bankada CHP ve faiz niye var!

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Hindistan Müslümanlarının yardım paralarıyla kurulan İş Bankası'nın bir siyasi partinin tasarrufunda olmasını eleştirerek “İsmi çok sayıda yolsuzluk, rüşvet, irtikâp ve cinsel taciz olaylarına karışmış bir kontenjanının sonlandırılması ve bankanın faizli işlemlerden çektirilerek bir katılım bankasına dönüştürülmesi en uygun olanıdır” dedi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin mülkiyeti ve yönetimi konusunda açıklamalarda bulundu.  Hisselerin doğrudan bir partinin tasarrufunda olamayacağını ve kamunun malı olması gerektiğini söyleyen Demir şu ifadeleri kullandı: "Hindistan Müslümanları tarafından Kurtuluş Savaşı’na destek amacıyla gönderilen yardım paralarının İş Bankası'nın kuruluşunda kullanıldığı malum bir durum. Dönemin tek parti iktidarı, siyasi gücünü de kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi’ni birçok şirkete olduğu gibi adı geçen bankaya da ortak yapmıştır. Çok partili siyasi düzende böyle bir ortaklığın halen devam ediyor olması, siyasette fırsat eşitliğine aykırı olduğu gibi bu durum, halkın tamamına ait olan bir kamu malının belirli bir siyasi parti lehine ayrıcalıklı biçimde kullandırılması sonucunu doğurmaktadır".

CHP KONTENJANI SONLANDIRILMALI

“İsmi çok sayıda yolsuzluk, rüşvet, irtikâp ve cinsel taciz olaylarına karışmış bir partide, parti yönetimini elde tutmak için hizipler arası büyük çekişmeler yaşanmakta ve kamuoyunda bunun sebeplerinden birinin de partinin hükmettiği para kaynakları olduğu iddia edilmektedir. Yapılması gereken bizce, banka yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanının sonlandırılması ve Müslümanların yardımlarıyla kurulmuş olan bankanın faizli işlemlerden çektirilmesi ve bir katılım bankasına dönüştürülmesi en uygun olandır.”

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Yorumlar

Ayşe

HÜDA PAR'ın İş Bankası'ndaki CHP hisselerine karşı çıkışı, ülkemizin gerçeklerini gösteriyor. İslami değerlere sahip Müslümanların yardımlarıyla kurulan bir bankanın, CHP gibi partiye ait hisselere ev sahipliği yapması kabul edilemez. Bu durumun en doğru sonucu, CHP'nin banka yönetiminden çıkarılması ve İş Bankası'nın katılım bankasına dönüştürülmesidir. Allah’ın izniyle, ülkemizdeki tüm kurumlar İslam değerlerine göre hareket eder ve milletimizin menfaatini korumak için çalışırlar.
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