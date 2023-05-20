Yunanistan yarın sandığa gidiyor
Yunanistan'da pazar günü genel seçimler için sandık başına gidilecek.
Yunanistan'da pazar günü genel seçimler için sandık başına gidilecek.
Genel seçimler için geri sayımın sürdüğü Yunanistan'daki anketlere göre, hiçbir parti tek başına iktidara gelemeyecek.
Sandıktan halihazırda iktidarda bulunan Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi partisinin ilk sırada çıkması öngörülüyor. Anketlerde SYRIZA ikinci, PASOK-KINAL ittifakıysa üçüncü sırada bulunuyor.
2019'da iktidarı SYRIZA'dan Yeni Demokrasi'ye geçiren genel seçimde katılım yüzde 57,7 olmuştu. Seçim sonuçlarının ardından koalisyon kurulamaması halinde halkın tekrar sandığa gitmesi bekleniyor.
Ülkede onlarca yıl iktidar koltuğunda oturan merkez soldaki PASOK, seçime bir başka sol partiyle birleşerek PASOK-KINAL ittifakı olarak katılıyor. (İLKHA)
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