Yunanistan ve İsrail’den önce füze onlara gitmiş: Kemalist Sözcü'nün Yıldırımhan ile imtihanı

AKİT TV’nin gündemin nabzını tutan sevilen programı Manşetlerin Dili’nde Türkiye’nin 6 bin kilometre menzilli ilk balistik füzesi YILDIRIMHAN damga vurdu.

Ali İhsan Karahasanoğlu İsrail ve Yunanistan basının büyük ilgi gösterdiği füzenin hedefinin aslında İsrail olduğunu belirterek bölge ülkeleri ile birlikte ABD ve Çin’e karşı da büyük bir caydırıcılık gücü olduğunun altını çizdi.

Atatürk istismarcısı CHP fondaşı Sözcü’nun YILDIRIMHAN’a birinci sayfada yer verilmemesini de eleştiren Karahasanoğlu, YILDIRIMHAN’a sadece iç sayfalarda ufak yer ayıran Sözcü’nün bunu da üzerindeki Atatürk imzasıyla görmesine tepki gösterdi. Fatin Dağıstanlı ise füzenin Yunanistan ve İsrail’den önce Sözcü’ye gittiğini söyledi.

YILDIRIMHAN'IN ÖZELLİKLERİ

Hipersonik sınıfta yer alan 6 bin kilometre menzile sahip YILDIRIMHAN, Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara ulaşabiliyor. Sistem, bu kapasitesi sayesinde mevcut hava ve füze savunma unsurlarını aşabilecek bir performans sunuyor.

Füze, sıvı nitrojen tetroksit yakıt kullanıyor ve dört roket motoruyla çalışıyor. Yüksek hız ve manevra kabiliyeti, hedef bölgeye erişimi kolaylaştırırken erken uyarı ve önleme imkanlarını sınırlandırıyor.

Yaklaşık 3 bin kilogramlık harp başlığı taşıyabilen sistem, modern harp doktrinleri kapsamında önemli bir kuvvet çarpanı olarak değerlendiriliyor.