'Yunanistan üzerinden savaş tezgahlayacaklar' diyerek uyardı: Türkiye için düğmeye bastılar

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Türkiye karşıtı büyük bir küresel koalisyon oluşturulduğunu iddia ederek, bunun için ilk hedefin Türkiye'yi içe kapatacak bir kaos ortamı hazırlamak olduğunu ileri sürdü. Akan, bu yöntemin tutmaması halinde Yunanistan üzerinden bir savaş tezgahlayacaklarını iddia etti.