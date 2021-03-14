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Gündem 'Yunanistan üzerinden savaş tezgahlayacaklar' diyerek uyardı: Türkiye için düğmeye bastılar
Gündem

'Yunanistan üzerinden savaş tezgahlayacaklar' diyerek uyardı: Türkiye için düğmeye bastılar

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Türkiye karşıtı büyük bir küresel koalisyon oluşturulduğunu iddia ederek, bunun için ilk hedefin Türkiye'yi içe kapatacak bir kaos ortamı hazırlamak olduğunu ileri sürdü. Akan, bu yöntemin tutmaması halinde Yunanistan üzerinden bir savaş tezgahlayacaklarını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 17:06:00 -
'Yunanistan üzerinden savaş tezgahlayacaklar' diyerek uyardı: Türkiye için düğmeye bastılar

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, dikkat çeken iddialarda bulundu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Türkiye karşıtı büyük bir küresel koalisyon oluşturuluyor." ifadelerini kullanan Akan, iddialarının devamında şunları kaydetti:

"Türkiye’nin Suriye, Libya ve Somali’den çıkarılması için düğmeye basıldı. Bunun için ilk hedef; Türkiye’yi içe kapatacak bir kaos ortamı hazırlamak. Şayet bu tutmazsa, Yunanistan üzerinden bir savaş tezgahlayacaklar!"

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