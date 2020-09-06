Yunanistan uluslararası anlaşmaya uymuyor! Hukuku paspas ettiler

Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan son olayları değerlendiren uzmanlar, Yunanistan’ın, Lozan ve Paris Antlaşmalarına aykırı hareket ederek uluslararası hukuku hiçe saydığını vurguladı. “Lozan Antlaşması’nın Anadolu kıyılarına yakın adaların askerden arındırılması hakkındaki hükmüne göre, Yunanistan, bu adalarda askeri üsler ve yığınak yapamaz” bilgisini veren emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Cevdet Küçük, Yunanistan’da 1953’te çıkarılan Turizm Kanunu ile Türklerin arazileri üzerine turistik tesisler kurulduğunu, topraklarını kaybeden ve baskıya maruz kalan Türk nüfusunun bir bölümünün de adaları terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı.

“Oniki ada kilit noktada”

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Ediz de “Oniki Ada, Çanakkale ve Süveyş’e giden rota üzerinde kilit nokta konumunda bulunmaktadır” ifadelerini kullanarak “Adalar konum itibarıyla Türkiye’nin güvenliği açısından ciddi bir tehdit unsurudur. Yunanistan’ın adaları silahlandırması başta Lozan olmak üzere çeşitli uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statükonun ihlali anlamına gelmektedir” şeklinde konuştu.

“AB’nin zemini yok”

Avrupa Birliği’nin ikiyüzlülüğüne dikkat çeken Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Başkara ise “AB’nin deniz alanı sınırlarından söz etmek mümkün değildir. AB’nin ve AB yetkililerinin Doğu Akdeniz ve Ege konularında bir tarafı destekleyici tutum sergilemelerinin bir zemini yoktur” ifadelerini kullandı.

Yunan basını kudurdu

Türkiye’nin sabırlı ve itidalli tavrına karşılık “Avrupa’nın şımarık çocuğu” rolünü oynamaya devam eden Yunanistan, NATO’dan gelen açıklamalara da tepki gösterdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yaptığı “diyalog” çağrılarından memnuniyetsizlik duyan Yunan basını, “Stoltenberg kıvırması” manşetlerini attı. To Vima gazetesi, Stoltenberg’in açıklamalarının kışkırtıcı olduğunu ileri sürüp, Norveçli Genel Sekreter’i “Türkiye sempatizanlığı” ile suçladı.