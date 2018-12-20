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Yunanistan son dakika geçti: Milli Füze Bora hedefi 280 kilometreden vurdu

Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi Bora, yapılan testlerde hedefi noktasal hassasiyetle vurmayı başardı. Yunan medyası ise bu denemeyi son dakika olarak geçti.

20 Aralık 2018 Perşembe 18:06

Türkiye'nin ilk milli uzun menzilli füzesi 'Bora', 280 kilometre uzaklıktaki hedefini noktasal hassasiyetle vurdu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, test atışı görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

280 kilometreden vurdu

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen ilk uzun menzilli karadan karaya özelliğinde taktik füzesi olan 'Bora'nın test atış görüntülerini paylaştı. Demir, 'Bora'nın 280 kilometre uzaklıktaki hedefini, noktasal hassasiyetle vurduğunu açıkladı.

Yunan televizyonu son dakika olarak geçti

Türkiye'nin bu başarılı atılımı, Yunanistan'ı tedirgin etti. 280 kilometre uzaklıktaki hedefi 1 metre sapma payıyla vurmayı başaran Bora, Yunan televizyonlarında canlı yayında verildi.

Bora'nın özellikleri

2009 yılından bu yana yapılan çalışmaların ürünü olan Bora, kendi sınıfındaki füzelerle rahatlıkla boy ölçüşebiliyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilen Kaan (Bora) füzesi, 610 mm çaplı. sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde 'at' ve 'uzaklaş' taktiğini başarıyla uyguluyor. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor. Ordu etki sahası içerisinde, yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü sağlıyor.

Füze, zamanında, doğru ve etkili ateş yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği imkanı veriyor. 'Bora' füzesi, yalıtımlı pod içerisine yerleştirilerek, pod içi füze konfigürasyonu olarak depolanıyor, taşınıyor ve fırlatılabiliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 18:06
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  11. 'Bora' füzesi
  12. seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri

YORUM YAZ

  • Yusuf Yusuf 43 dk önce
    Turkleri yerle bir ederiz diyen yunan savunma bakanina izletsinler bu goruntuleri. Yunanlilarinda farkinda olduklari cok daha korktuklari onemli birsey var bu silahlar gosterilen silahlar asil gizli tutulan daha gosterilmemis olan silahlardan korkuyorlar.
  • hayathayat47 dk önce
    neden türkiyeyi... ABD, almanya, fransa, ingiltere ve israile göre değilde sıkıntılar içinde boğuşan yunanistanla kıyaslıyorsunuz... biz ülke olarak o kadar mı düşük bir seviyede miyiz?.. yunanistanla türkiyeyi kıyaslamak türkiyeye hakarettir...
  • ahmetahmet54 dk önce
    bunlar hem odlek, hem de saskin... 2. lig takimi 1. lig takimiyla kendini nasil mukayese edebilir...

Günün Özeti

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