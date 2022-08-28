Yunanistan s300'lerinin f16'larımıza kilit atması olayı nedir? | Hava Savunma Sistemleri

Ege ve Doğu Akdeniz’de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan’a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Bu hareketler, NATO Angajman Kuralları’nda “düşmanca hareket” olarak nitelendiriliyor. Yaşanan olay, Yunanistan’ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı.

Yunanistan s300'lerinin f16'larımıza kilit atması

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16’ların 23 Ağustos’ta Ege ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği görev uçuşları sırasında müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan büyük bir olay yaşandı.

Görevdeki Türk jetleri, Girit Adası’nda konuşlu Yunanistan’a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16 ‘ya yerden havaya füze kilidi attı.

UÇAKLAR GÖREVLERİNİ TAMAMLAYARAK ÜSLERİNE DÖNDÜ

Taciz bir süre devam ederken yaşanan olay, Yunanistan’ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı. Uçaklar bu düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

Füze radar kilidi atılmasına yönelik olayların NATO Angajman Kuralları sistemine göre “düşmanca hareket” olarak ifade edildiği vurgusu yapan güvenlik kaynakları, Türkiye’nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlattı.

Yunanistan’ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 sene önce tedarik ettiğine dikkati çeken kaynaklar, NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına Rus yapımı S-300 sistemi ile kilit atmasının NATO’nun müttefiklik ilkelerine aykırılı olduğu ve batı ülkelerinin bu konuda çift taraflı bir politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.

YUNANİSTAN İLK DENEMEYİ 2013'TE YAPTI

Rus yapımı S-300 sistemi 1997-1998 yıllarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Kıbrıs’a konuşlandırılmak istenmiş ancak Türkiye’nin itirazları sonrasında 1999 yılında Yunanistan’ın Girit Adası’na konuşlandırılmıştı.

Yunanistan’a ait S-300 Hava Savunma Sistemi, 4 sistem ve 8 fırlatma rampasından teşkil edilmiş olup füze menzili yaklaşık 80 mildir. Yunanistan, sistemin ilk denemesini 2013’teki “White Eagle” tatbikatında yapmıştı.

"DÜŞMANCA MUAMELE YAPILAMAZ"

CNN Türk yayınında konuşan Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, Yunanistan'ın taciziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tokmakoğlu'nun değerlendirmeleri şöyle:

Yunanistan bunu düşmanca yapıyor. Uçuş emniyetini zaten göz ardı etmiş durumda. Bunu belirli bir seviyede politik maksatla yürütüyor. İddiaları var o iddiaları belirli bir sahada kendine göre burası benim diyebileceği bir anlatımı var. Bunu havadan veya yerdeki füze mevzilerinden kilitlemek suretiyle taciz faaliyeti içerisinde. ‘Bunun içerisine gider mi gitmez mi?’ giderse harp sebebidir.

NATO görevi kapsamında uçulan daha önceki iki görevde kilitlemişti. Bu NATO Bakanlarına söylenir, hem de NATO görevi olduğu işaret edilir ama bu kez NATO görevi dışında S-300'lerle bir kilitleme söz konusu. Yine bu NATO makamlarına söylenecektir. Biz iki NATO ülkesiyiz bize düşmanca muamele yapılamaz.

Dostları düşmanları ayırt etmek için S-300'lerde cihazlar var. Sembollerle işaret ediliyor. Kilitlediği uçağın bir NATO müttefiki uçağı olması ve düşmanca faaliyette bulunmaması gibi bir durum var. Düşmanca faaliyette bulunmuyorsa o zaman politik olarak kendine bir iddiası var ve bu iddia çerçevesince bir politika uyguluyor.

NATO'NUN YAPABİLECEĞİ BU KADAR

NATO bu konuda sadece kolaylaştırıcı yani sorun varsa sorunu çözücü faaliyetlerde bulunur. 2 yıl önce Kıbrıs açıklarında Doğu Akdeniz’de it dalaşına girildiğinde gemiler de birbirine çarpmıştı. NATO dedi ki siz bu işleri devam ettirirseniz olmaz. Aranızda bir telefon hattı koyalım ki daha önceden birbirinize haber verin dedi. Bu sistem devam ediyor. NATO’nun yapabileceği bu kadar. Uluslararası hukuk meselesi dahilinde sorun çözücü değildir NATO.

NATO burada sadece işi kolaylaştırmak veya sorun varsa çözmek için masaya oturmakta mükellef. Onun ötesinde bu iki ülkenin meselesidir. Yunanistan ne yapmak istiyor bu iki ülkenin meselesine her türlü uluslararası alana Türk uçakları haksız olarak benim hava sahama girdi, ihlal etti, daha ne kadar ihlal edecek şeklinde rapor ediyor.

SAÇMA BİR TEZ

Uluslararası alanda Türk uçakları Yunan hava sahasını hiçe saydığı şeklinde beyanda bulunuyor. Bu iki ülkenin tamamen uluslararası hukukla çözeceği meseledir. Onların 6 mil, 12 mil, hava sahası bakımından da 6 mil, 10 mil iddiaları var. O iddialar çerçevesince egemenlikten bahsediyor. Bunu kendi medyasından servis ediyor. Biz zaten kabul etmiyoruz. 10 mil hava sahası bakımından saçma bir tezdir. Ya 6’dır ya başka bir şeydir. 10 mil nereden çıktı diye söylüyoruz.

Yunanistan tarafından NATO’ya deniliyor ki benim hava saham ihlal edildi ben de kilitlenmek zorunda kaldım. Veya BM’nin çeşitli platformlarına rapor ediyor. Biz de bunu kabul etmiyoruz karşı raporları sunuyoruz. NATO ruhuna uymuyor demeyelim zaten bu milli bir konu. İki ülke karşılıklı çözecek bir konudur. NATO burada bir taraf değildir. Bizim kullandığımız sistemler NATO sistemleridir.

BU BİR İLK DEĞİL

Kıbrıs Rum kesimi S-300'leri satın almıştı. Bunlar Yunanistan’a verildi. Yunanistan Girit’teki NATO üssünde hava savunma sistemi olarak yerleştirdi. Yunanistan onu hem milli olarak hem de NATO’nun eğitiminde kullanıyor. NATO orada bir eğitim alıyor aslında. 2013 yılında bir tacizde bulunulmuştu S-300'lerle. Bu bir ilk değildir.

ABD FONKSİYONU YUNANİSTAN'IN ARKASINDA

Burada yapma, etme diyeceklerdir. İki ülkesiniz oturun anlaşın diyeceklerdir. Bu kez Yunanistan’ın üslubundan anlaşılan şu yapmayın, etmeyinden anlamayacaklardır. NATO’nun artık biraz daha kenarda durduğunu anlamamız lazım. ABD fonksiyonu Yunanistan’ın arkasında var. Yunanistan’ın NATO’nun ABD’nin çifte standardını üst üste koyup okumamız gerekiyor.

S-400'Ü İSTEDİĞİMİZ ZAMAN KULLANABİLİRİZ

Biz S-400'ü istediğimiz zaman kullanabiliriz. Milli ihtiyaçlarla alınmıştır. NATO’ya katkı sağlamak maksadıyla S-400'ler bizdedir. Yunanistan, Türkiye’ye kilit attığı zaman düşman uçağı olarak görmüyordur. Böyle bir durumda çifte standardın tam da göstergesi şeklinde oluşuyor.

Bu net bir tavırdır. Birkaç tane radar sistemi var. Yerden havaya olanların farkı şu. Bir arama radarı vardır bir de hedef radarı vardır. Füze sistemi hedeftir diye işaret eder ve kilitler. Füze güdüm radarı devreye girer. Yani bu bir aşama daha ileriye gittiğinde tetiğe basması gerekiyor. Bunu mu yapmak istiyor. 2 ülke arasında ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Havadaki uçaklar it dalaşına girer uzaklaşır onların pozisyonu farklıdır. Ama yerden havaya füzenin kilitleniyor olması ciddi bir konudur.

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Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine taciz

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

Yunanistan S-300 hava savunma sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının, Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atması, Yunanistan’ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı.

NATO Angajman Kuralları'na göre "düşmanca hareket" sayılıyor

NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına radar kilidi atılmasının, NATO Angajman Kurallarına göre "düşmanca hareket" sayıldığını hatırlatan güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın müttefiklik ilkelerine aykırı davrandığı, batı ülkelerinin de bu konuda çift taraflı politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlatan kaynaklar, Yunanistan'ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 yıl önce tedarik ettiğine dikkati çekti.

Yunanistan ilk denemeyi 2013'te yaptı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 1997-1998'de Rus yapımı S-300 sistemini, Türkiye'nin itirazlarının ardından Kıbrıs yerine 1999'da Yunanistan’ın Girit Adası’na konuşlandırılmıştı.

Yunanistan'ın ilk denemesini 2013'teki "White Eagle" tatbikatında yaptığı yaklaşık 80 mil menzilli S-300 hava savunma sisteminin 4 sistem ve 8 fırlatma rampası bulunuyor.

Yunanistan s300 ne zaman aldı?

Yunanistan ilk denemeyi 2013'te yaptı...

Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi, 4 sistem ve 8 fırlatma rampasından teşkil edilmiş olup füze menzili yaklaşık 80 mildir. Yunanistan, sistemin ilk denemesini 2013'teki “White Eagle” tatbikatında yapmıştı.

s-300 ve s-400 farkı nedir?

S-400'ün S-300 sistemlerinden en önemli farkı, daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olmasıdır. S-400'de kullanılan radarlar hafif radar izine sahip olan ve hayalet uçak tabir edilen hedefleri takip edebilme yeteneğine sahiptir.

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