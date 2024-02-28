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Yerel Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı
Yerel

Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-02-28 23:48:00 -
Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

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