Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı!
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 16 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.
16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı. Belirtilen bölgeye giden ekipler, Yunanistan askeri unsurları tarafından Türk karasularına itildiği anlaşılan lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmenle karşılaştı.
Göçmenleri bota alan Sahil Güvenlik, Bodrum Limanı’na getirdi. Göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.