  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı!
Gündem

Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı!

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 16 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 21:10:00 -
Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı!

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı. Belirtilen bölgeye giden ekipler, Yunanistan askeri unsurları tarafından Türk karasularına itildiği anlaşılan lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmenle karşılaştı.

Göçmenleri bota alan Sahil Güvenlik, Bodrum Limanı’na getirdi. Göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay