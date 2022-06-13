Yunanistan olmayacak hayallerin peşinde

Türkiye’nin kendilerine savaş açmasından korktukları için 2010 yılından beri Meriç sınırına hendek kazan Yunanistan olmayacak hayalin peşinde koşuyor. 1996 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Kardak krizinde Yunanistan’a ait olan “Adrias” savaş gemisine komuta eden emekli Koramiral Yanis Egolfopulos, Türkiye aleyhinde skandal ifadeler kullandı. Kardak hezimetini unutamayan Yanis’nin provokatif açıklamalarına cevap Türk uzmanlardan geldi.

Avrupa'nın şımarık çocuğuna şamar

Milli Savunma Üniversitesi ve Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Stratejist Doç. Dr. Mehmet Naci Efe, konuya ilişkin şunları dile getirdi: “Yunanistan gündemde kalmak adına adaları zapt etmeye çalışıyor. Sürekli silahlandırıyorlar. Bu yapılanlar illegal ve kanun dışıdır. Şu anda arkasına aldığı sözde müttefiklerine güveniyor. Bunun yüzünden de Avrupa’nın şımarık çocuğu rolünü oynamaya devam ediyor. Güç dengesinin değiştiği, silah üstünlüğünün kendilerine geçtiği düşüncesi de tamamen yanlıştır. Özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son 20 yıldır sürekli gelişiyor. Yunanistan’ın böyle bir gücü yok. Yunanistan şu anda ABD’nin üssü haline geldi. Bu söylenenler hayalden öteye geçemez.”

Olmayacak duaya 'amin' diyorlar

ASSAM Başkan Yardımcısı Ersan Ergür de şunları söyledi: “Bu ifadeler trajikomiktir. Son 40 yılını terörle mücadeleye veren, savunma sanayinde dünya çapında adından söz ettiren bir ülkedir Türkiye. Yunanistan olmayacak bir duaya ‘amin’ diyor. Kendisine gaz veren, kışkırtan ülkelerin gazına geliyor. Oysa etraflarına baksalar en büyük örnek Ukrayna’dır. NATO, Ukrayna’ya destek açıklamasında bulunsa da hâlâ bir adım atmadı. ABD Başkanı Biden bile ‘Barış istiyorlarsa toprak vermeyi kabul etmelidir’ şeklinde açıklamalar yaptı. Yani Yunanistan böyle bir hataya düşerse sonu Ukrayna gibi olacaktır. Fransız Rafale uçakları da onları kurtarmaz. Türkiye’nin şu anda elinde 250 km öteyi vuracak kabiliyette füzeleri var, 800 km çıkarmak için çalışmalar yapıyor. Orta irtifa Hava Savunma sistemlerimiz var. Radar köreltme sistemlerimiz aktif. Yani bugün Yunanistan’dan hiçbir uçak Türkiye izin vermeden yerinden kımıldayamaz. Türkiye’nin eli armut toplamıyor. Boş hayaller peşinde koşuyorlar. Ekonomik anlamda büyük bir çıkmazdalar.”