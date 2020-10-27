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Aktüel Yunanistan Milli Eğitim Bakanı Kerameos Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Yunanistan Milli Eğitim Bakanı Kerameos Kovid-19'a yakalandı

Ülkede son 24 saatteki Kovid-19 vaka sayısı 1259 tanı ile salgının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 19:41:45 -
Yunanistan Milli Eğitim Bakanı Kerameos Kovid-19'a yakalandı

ATİNA (AA) - Yunanistan Milli Eğitim Bakanı Niki Kerameos'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kerameos, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eşinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine test yaptırdıklarını duyurdu.

Eşinin ve kendisinin test sonuçlarının pozitif çıktığını ifade eden Niki Kerameos, şu anda izole olduklarını ve kendilerini iyi hissettiklerini aktardı.

- Vakalar hızla artıyor

Öte yandan, Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, 1259 yeni vakanın tespit edildiği son 24 saatte 12 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Günlük vaka sayısının ilk defa 1000'i aştığı ülkede, 102 hastanın solunum cihazına bağlı durumda olduğu kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 32 bin 752'ye ulaştığı Yunanistan'da, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 593'e yükseldi.

Ülkede dün 715 yeni vaka tespit edilmiş, 95 hastanın solunum cihazına bağlı durumda olduğu açıklanmıştı.

Yunanistan'da önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 865 ile 21 Ekim'de kaydedilmişti.

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