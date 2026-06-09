Akit’e yönelik alçak saldırıya tepki yağıyor! Özel’in militanları suçüstü oldu

ÖZEL HABER

Her fırsatta ‘basın özgürlüğü’ naraları atan, “vatana ihanet” suçlamasıyla yargılanan fondaşlarını “gazeteci” diye aklayan ve henüz 40 gün önce 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, “Basın özgür değilse demokrasi nefessiz kalır, gerçeğin sansürlenmediği bir Türkiye için mücadele ediyoruz” cümlelerini sarf eden CHP’nin kadük başkanı Özgür Özel’in militanlarınca gerçekleştirilen, Akit TV muhabirlerine yönelik alçak saldırıya tepki yağdı. Mutlak Butlan kararıyla koltuğundan olan ve grup kürsüsünü Kılıçdaroğlu’na kaptırmamak için çoğu Meclis binasında sabahlayan yandaş vekillerinin de gazıyla Akit’i hedef alan CHP’li vandalların, gazetecili görevini yerine getiren muhabir ve kameraman arkadaşlarımıza alçakça saldırması, tekmelerle darp etmesi ve ahlaksız el kol hareketleriyle ortamı provoke etmesi büyük tepki çekti.

Sürekli “basının susturulduğuna” dair hamaset nutukları attıkları halde, tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği gerilimli CHP grup toplantısı öncesi yaşanan son gelişmeleri aktarmak için gayret eden ekibimizin CHP’li şehir eşkıyaları tarafından vahşice hedef alması, malum zihniyetin çirkin yüzünü ve topluma şirin görünmek için sergilediği ikircikli tavrı bir kez daha deşifre etti.

Özgür Özel’in militanları tarafından gazetecilik görevini yerine getiren muhabirimiz Muhammet Can Bulut'a ve kameraman arkadaşımıza yönelik alçak salrıya tepki gösteren Basın Meslek Temsilcileri, her fırsatta “basın özgürlüğü” nutukları atan CHP’lilerin suçüstü olduğu görüşünde birleşti.

CHP’DEN KORUNMAK İÇİN MİĞFER ŞART!

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş: “CHP’lilerce Akit TV muhabirine saldırılması, kameramanına tekme atılmasını kınıyoruz. Bu, utanç verici bir durum. Gazeteci arkadaşlarımızın CHP’nin etkinliklerine giderken kafalarını, gözlerini korumak için miğfer takmalarında fayda olduğu kanısındayız. Modern geçinen, söz basın ve ifade özgürlüğünden açılınca mangalda kül bırakmayan CHP’lilerin kendileri gibi düşünmeyen bir yayın organını temsil eden muhabire, kameramana saldırıda beis görmemeleri büyük bir tutarsızlıktır. Her şey ortadadır. Akit TV muhabirinin, kameramanın başına gelenler çok üzücüdür. Bu, CHP’nin çifte standardının ve tahammülsüzlüğünün zirve noktasıdır.”

AKİT’E SALDIRIYI KINIYORUZ

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, “öncelikle Akit TV muhabirine yapılan saldırıyı kınıyorum. Daha önce CNN Türk muhabirine de A Haber muhabirine de, TGRT'ye de saldırdılar. Şimdi basın görevini yapıyor. Basın özgürlüğü, basın özgürlüğü deyip arkasından da muhabirlere, gazetecilere saldırmak iki yüzlü bir tutumdur. Sürekli gazeteciler özgür olmalıdır, fikirlerinden dolayı işte hapse girmemelidir, cezalandırılmamalıdır diye akşam sabah özgürlük edebiyatı yapanlar konu Akit Tv’nin muhabirine gelince saldırıyorlar. Efendim Akit TV de eleştirilebilir. Diğer kurumlar da eleştiri ayrı, şiddet ayrıdır. Demokrasilerde basına yönelik şiddet bir suçtur. Bu suçluların cezalandırılması lazım. Akit gazetesine yapılan bu saldırıyı Türkiye Basın Federasyonu olarak kınıyoruz.

CHP’NİN YAPTIKLARINI ÇOK GÖRMÜYORUM

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu eski Başkanı Adem Alemdar, “Yaşanan skandal duruma eski bir CHP’li olan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem hanımın çok güzel cevap verdiğini söyleyebilirim. “Biz” diyor, “CHP’de siyaset yaparken AK Partililerin hiçbir şeyi sorgulamadığını, biat ettiğini, koyun gibi nereye işaret edilirse oraya oy verdiğini kendi aramızda böyle düşünüyorduk. Meğerse konuşulanların tam tersiymiş” CHP’de ne yaparsan yap CHP’ye oy veren çok ciddi bir kitle var. Hatta CHP tabanının kahir ekseriyeti, yukarısı ne yaparsa yapsın buraya oy veriyor. Ya adamlar açıkça söylüyor: “Terlik aday koysalar ona oy atarız.” Şimdi bu kadar körü körüne siyaset yapan bir kitle peydah olmuş, bir şekilde oluşmuş. Bu kitleden nasıl demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü vicdan ve din hürriyeti bekleyebiliriz. Bunlar sadece kendi bildikleri yanlış bildikleri doğruyu karşıya dayatan yobaz bir kitle. Dünyanın her yerinde el üstünde tutulan ve her yerde özgür olan medya ve basın bunlar için gazelden ibaret. Bunlar kendi medyasına özgürlük, kendi basınına özgürlük, kendi televizyonuna, kendi adamına özgürlük; onun dışındaki herkese yobaz, anti demokrat, her türlü negatif cümleyi kurarlar. Akit Medya Grubu da bunların en sevmediği yayın organlarının başında gelir. Çünkü Akit, her zaman doğrunun ve hakk’ın yanında yer almıştır. Akit, kimseden korkmadan bu ülkede şimdi bunları konuşmak kolay ama bunları 30 sene evvel Akit söylüyordu. Akit’in genlerinde var, geleneğinde var. Akit’e yapılan saldırıları kınıyorum. CHP’liler yine bildiğini okumuş ve özgür basını susturma yoluna gitmiştir. CHP’lilerin yaptıklarını çok görmüyorum”

YANDAŞ CEMİYETLER BAŞINI KUMA GÖMDÜ

Öte yandan, CHP’nin kiralık kalemlerine yönelik en ufak olayda ortalığı ayağa kaldırmaya çalışan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti(TGC), illegal Basın Konseyi ve marjinal oluşum Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti, Akit TV muhabirlerine yönelik kahpe saldırı sonrası dut yemiş bülbüle dönerken, ısrarlı aramalarımızı cevapsız bıraktı.