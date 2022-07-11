Yunanistan kim olduğunu bilseydi baş tacı yaparmış! Ey Türk Milleti bunları ve ortaklarını iyi tanıyın

Konya HDP Vilayet Eşbaşkanı Songül Çetin ile teşkilat çalışanı Erol A.’nın 29 Haziran’da Edirne’den Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Terör örgütüne üye olma kabahatinden hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP’li Çetin’in yurtdışına kaçmak için bankadan 350 bin lira kredi çektiği ve parayı kendisini yakalayıp geri iten Yunan hudut güvenlik polisine kaptırdığı ortaya çıktı.

Bir bankadan 350 bin lira kredi çekti

Ulaşılan bilgilere nazaran kaçış planı şöyle gelişti. Konya HDP Vilayet Eşbaşkanı Songül Çetin ile HDP Selçuklu ilçe teşkilatı çalışanı Erol A. hakkında Konya 2. Ağır Ceza mahkemesi tarafından ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ hatasından yakalama kararı çıkarıldı. Songül Çetin yakalama kararı çıktıktan sonra kaçış planı yaptı. Çetin Konya’daki bir bankadan 350 bin lira kredi çekti. Çektiği kredinin 300 bin lirasını 17 bin Euro’ya dönüştüren Çetin, Erol A. ile birlikte Yunanistan’a kaçmak için harekete geçti.

Yunan polisi Çetin’in 17 bin Euro’sunu aldı Türkiye’ye gönderdi

Meriç Irmağı üzerinden botla Yunanistan’a ulaşan Songül Çetin ile Erol A., Yunan hudut güvenlik polisi tarafından yakalandı. Songül Çetin’in üzerindeki yaklaşık 17 bin Euro’yu alan Yunan hudut polisi Çetin’i Erol A. ile birlikte geldikleri bota bindirerek geri Türkiye’ye gönderdi.

Edirne Vilayet Jandarma Komutanlığı, örgüt mensubu Erol A. ile Songül Çetin’in Yunanistan tarafından geri itildiğine yönelik istihbari bilgiye ulaştı. İki zanlının Türkiye’ye girişi yapmasının akabinde Jandarma takımları harekete geçti. Uzunköprü ilçesi Eskiköy yol ayrımında yapılan takip sonrasında Konya HDP Vilayet Eşbaşkanı olan Songül Çetin ile Erol A. yakalandı.

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma ve terör örgütü propaganda yapma hatalarından haklarında evrak bulunan şüpheliler, tutuklandı. Songül Çetin’in Yunanistan’a kaçma planı suya düşerken, kaçış öncesinde yapmaya çalıştığı banka vurgunu da deşifre oldu.

Türkiye’ye geri itilen HDP’li Songül Çetin Yunan polisine 350 bin lirasını kaptırmış haberi SDK haberde okudunuz. Hususla alakalı niyetlerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından öteki okuyucular ile paylaşabilirsiniz.

Sabah