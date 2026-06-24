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Gündem Korkunç! Trafik kavgasında yolunda ortasında döverek öldürdüler
Gündem

Korkunç! Trafik kavgasında yolunda ortasında döverek öldürdüler

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Korkunç! Trafik kavgasında yolunda ortasında döverek öldürdüler

Kocaeli İzmit’te minibüs şoförü ile TIR sürücüsü arasında çıkan kavgada demir çubukla yol ortaszında dövülen minibüs şoförü Hayrettin Özdemir, hastanede hayatını kaybederken, Gaziantep’e kaçan iki şüpheli yakalandı.

Dehşet olay Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı Kuzey Yan Yol mevkisinde 19 Haziran günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Hayrettin Özdemir'in kullandığı minibüs, D-100 Kuzey Yan Yol üzerinden Sakıp Sabancı Köprü Altı istikametine ilerlediği sırada aynı yöne dönmeye çalışan bir TIR’la karşı karşıya geldi. İki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre, TIR’ın yolcu koltuğundan inen ve elinde demir çubuk bulunan bir kişi Hayrettin Özdemir'e saldırıp darbetti. Bir süre devam eden kavganın ardından şüphelilerin yeniden TIR’a binerek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hayrettin Özdemir, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Entübe edilen Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Hayrettin Özdemir'in cenazesi, Alikahya Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER GAZİANTEP'TE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayrettin Özdemir'in ölümüne neden oldukları belirlenen S.T.S. ve T.S. isimli şüphelilerin Gaziantep'e kaçtığını tespit etti. Kocaeli polisinin Gaziantep'te düzenlediği operasyonla yakalanan S.T.S. ve T.S., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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