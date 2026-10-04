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Dünya Yunanistan kaynıyor! 'Türkiye'nin koyduğu şartı kabul edersek tezlerimiz çöker'
Dünya

Yunanistan kaynıyor! 'Türkiye'nin koyduğu şartı kabul edersek tezlerimiz çöker'

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Yunanistan kaynıyor! 'Türkiye'nin koyduğu şartı kabul edersek tezlerimiz çöker'

Türkiye, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında yürütülen projeye ilişkin “kıta sahanlığında koordinasyon” şartı koştu. Ankara’nın bu şartı, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Yunan basınında yer alan değerlendirmelerde ise söz konusu şartın kabul edilmesi halinde Yunanistan’ın tezlerinin zayıflayacağı ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yetki iddialarına hukuki emsal oluşturabileceği savunuldu.

Türkiye, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki projeye, "kıta sahanlığında koordinasyon" şartı koştu. Yunan basını da "Şartı kabul edersek tezlerimiz zayıflar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki iddialarına hukuki emsal oluşturur." dedi.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) deniz altından birbirine bağlamayı hedefleyen Deniz Bağlantı Hattı (GSI) projesi, Doğu Akdeniz'de Ankara ile Atina arasındaki deniz yetki alanı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Türkiye'nin kendi kıta sahanlığından geçecek faaliyetler için "önceden koordinasyon ve mutabakat" şartı koşması Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

 

"TÜRKİYE İZİN İSTEMİYOR, KOORDİNASYON ŞARTI KOYUYOR; BU DURUM KABUL EDİLİRSE EMSAL OLUŞTURUR"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima, GSI projesi etrafındaki gerilimin basit bir kablo güzergahı tartışması olmadığını yazdı.

Haberde, Ankara'nın resmi bir "izin başvurusu" yerine "kıyı devleti" sıfatıyla yazılı mutabakat ve önceden koordinasyon talep ettiğine dikkat çekildi.

Yunan basını, Türkiye'nin bu şartının kabul edilmesi halinde Atina'nın tezlerinin zayıflayacağını ve bu durumun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki iddialarına hukuki bir emsal oluşturacağını vurguladı.

Atina yönetimi de kurulacak bir koordinasyon mekanizmasının Türkiye'nin tezlerini meşrulaştırmasından endişe ediyor.

To Vima, GSI projesinin Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde tescillediği "Mavi Vatan" doktrini ile doğrudan kesiştiğinin altını çizdi.

 

MSB'DEN NET MESAJ: İZİNSİZ HİÇBİR FAALİYETE İZİN VERİLMEYECEK

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını ve haklarını bir kez daha hatırlattı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz'de KKTC ve Libya ile akdettiği Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları ile şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir."

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