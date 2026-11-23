Sarıyer'deki aslan alarmında kritik uyarı! Vatandaşlara merak ve takipçi hırsıyla sahaya inmemeleri çağrısı yapıldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Yavuz Karaca, Sarıyer'de yürütülen aslan arama çalışmalarına ilişkin önemli uyarılarda bulunarak vatandaşların bireysel arama çabalarına girmemesi gerektiğini söyledi. Yaban hayvanlarının evcilleştirilemeyeceğini ve aç kaldıkça tehlikenin artabileceğini vurgulayan Karaca, karşılaşılan bir yırtıcıdan hızla kaçmanın saldırıyı tetikleyebileceğini, bu nedenle yavaşça uzaklaşıp yetkililere haber verilmesi gerektiğini belirtti.
Yaban hayvanlarının evcilleştirilemeyeceğini ve aç kaldıkça tehlikenin artabileceğini vurgulayan Karaca, karşılaşılan bir yırtıcıdan hızla kaçmanın saldırıyı tetikleyebileceğini, bu nedenle yavaşça uzaklaşıp yetkililere haber verilmesi gerektiğini belirtti.
TAKİPÇİ HIRSIYLA ARAMALARA KATILMAYIN, HIZLA KAÇMAK TEHLİKELİ
Bölgedeki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaca, vatandaşların video çekmek veya takipçi edinmek amacıyla aramalara katılmaya çalışmaması gerektiğini dile getirdi. Aslanla karşılaşıldığında doğrudan ve hızlı şekilde kaçmaya başlamanın hayvanın av ya da tehdit algısını devreye sokarak saldırıya yol açabileceğini kaydeden Karaca, vatandaşların yavaş ve görünmeden bölgeden uzaklaşarak derhal yetkililere bildirim yapması gerektiğini ifade etti.
YABAN HAYVANLARINI BESLEMEK YASAK, AÇLIK RİSKİ ARTIRIYOR
Edindikleri bilgiler doğrultusunda aslanın bir kişi veya kurum tarafından ülkeye getirilip beslenmiş olabileceğini öngördüklerini aktaran Karaca, birinden beslenmeye alışık olduğu ve henüz aç olmadığı için şimdiye dek saldırı yaşanmamış olabileceğini ancak bunun ileride saldırmayacağı anlamına gelmediğini söyledi. Yaban hayvanlarının bireysel olarak beslenmesinin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kesinlikle yasak olduğunu hatırlatan Karaca, yalnızca özel izinle hayvanat bahçeleri için getirilebildiğini belirtti. Hayvanı besleyen kişinin tutum ve yaklaşımının saldırganlık ihtimalinde rol oynayabileceğini ifade eden Karaca, açlık hissi arttıkça gıda arayışının başlayacağını ve bölge halkı ile evcil ve sokak hayvanlarının dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
SAĞ YAKALANIP VETERİNER FAKÜLTESİNE NAKLEDİLECEK
Aslanın sağ olarak ele geçirilmesinin hedeflendiğini belirten Karaca, uzaktan anestezik ilaçlarla uyutularak yakalanmasının ve ardından güvenli bir merkeze veya hayvanat bahçesine ulaştırılmasının beklendiğini söyledi. Yakalanmasının ardından hayvanın hızla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nin yaban hayatı ile ilgili anabilim dalına götürüleceğini aktaran Karaca, yol ve hastane sürecinde uzman veteriner hekimlerce muayene ve sağlık kontrollerinin yapılacağını, sonrasında rehabilitasyon merkezine ya da hayvanat bahçesine nakledileceğini kaydetti.
Sağlık
Beyin yaşlanmasına karşı şaşırtan bulgu! Halüsinasyon etkili madde hücrelerde farklı sonuç verdi
Gündem
İstanbul’da aslan Rize’de küçükbaş alarmı: Lunaparktaki çarpışan otoları aratmayan koyun enselendi
Gündem
Sarıyer'deki firari aslan skandalında şok iddia! Vahşi hayvanın o şahsa ait olduğu öne sürüldü!