Yaban hayvanlarının evcilleştirilemeyeceğini ve aç kaldıkça tehlikenin artabileceğini vurgulayan Karaca, karşılaşılan bir yırtıcıdan hızla kaçmanın saldırıyı tetikleyebileceğini, bu nedenle yavaşça uzaklaşıp yetkililere haber verilmesi gerektiğini belirtti.

TAKİPÇİ HIRSIYLA ARAMALARA KATILMAYIN, HIZLA KAÇMAK TEHLİKELİ

Bölgedeki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaca, vatandaşların video çekmek veya takipçi edinmek amacıyla aramalara katılmaya çalışmaması gerektiğini dile getirdi. Aslanla karşılaşıldığında doğrudan ve hızlı şekilde kaçmaya başlamanın hayvanın av ya da tehdit algısını devreye sokarak saldırıya yol açabileceğini kaydeden Karaca, vatandaşların yavaş ve görünmeden bölgeden uzaklaşarak derhal yetkililere bildirim yapması gerektiğini ifade etti.

YABAN HAYVANLARINI BESLEMEK YASAK, AÇLIK RİSKİ ARTIRIYOR

Edindikleri bilgiler doğrultusunda aslanın bir kişi veya kurum tarafından ülkeye getirilip beslenmiş olabileceğini öngördüklerini aktaran Karaca, birinden beslenmeye alışık olduğu ve henüz aç olmadığı için şimdiye dek saldırı yaşanmamış olabileceğini ancak bunun ileride saldırmayacağı anlamına gelmediğini söyledi. Yaban hayvanlarının bireysel olarak beslenmesinin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kesinlikle yasak olduğunu hatırlatan Karaca, yalnızca özel izinle hayvanat bahçeleri için getirilebildiğini belirtti. Hayvanı besleyen kişinin tutum ve yaklaşımının saldırganlık ihtimalinde rol oynayabileceğini ifade eden Karaca, açlık hissi arttıkça gıda arayışının başlayacağını ve bölge halkı ile evcil ve sokak hayvanlarının dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

SAĞ YAKALANIP VETERİNER FAKÜLTESİNE NAKLEDİLECEK

Aslanın sağ olarak ele geçirilmesinin hedeflendiğini belirten Karaca, uzaktan anestezik ilaçlarla uyutularak yakalanmasının ve ardından güvenli bir merkeze veya hayvanat bahçesine ulaştırılmasının beklendiğini söyledi. Yakalanmasının ardından hayvanın hızla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nin yaban hayatı ile ilgili anabilim dalına götürüleceğini aktaran Karaca, yol ve hastane sürecinde uzman veteriner hekimlerce muayene ve sağlık kontrollerinin yapılacağını, sonrasında rehabilitasyon merkezine ya da hayvanat bahçesine nakledileceğini kaydetti.