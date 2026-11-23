"Artık nefes almakta zorlanmıyorum" Ferhat Kayhan, AA muhabirine, tedaviye başlamadan önce yürüyecek hali olmadığını söyledi. Çok kötü durumda olduğunu ifade eden Kayhan, "Her an kendimi ölecek gibi hissediyordum. Vücudum tedaviye olumlu cevap verdi. Bundaki en büyük etken sigarayı bırakmam oldu. Sigarayı bırakmasaydım tedavi göremeyecektim. Artık nefes almakta zorlanmıyorum. Nefes alabildiğim için Allah'a şükrediyorum." dedi. Kayhan, günde 4 paket sigara içtiğini ve kendisini uyaranları dikkate almadığını belirterek, "Büyüklerim bana çok sigara içtiğimi söylüyordu. Onlara aldırış etmiyordum ama sağlığım elimden gittikten sonra nefes almanın kıymetini öğrendim. Nefes almak kadar kıymetli hiçbir şey yokmuş dünyada. Bunu öğrendim, herkese sigarayı bırakmasını tavsiye ederim." diye konuştu.