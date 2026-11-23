Türkön, daha önce danışmanlık hizmeti verdikleri Ferhat Kayhan'ın Yozgat Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinden de hizmet aldığını ifade etti. Sigaranın amfizem (akciğerlerdeki küçük hava keseciklerinin hasar görüp esnekliğini kaybetmesi ve genişlemesiyle oluşan kronik akciğer hastalığı), kronik bronşit ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi hastalıklar açısından da önemli bir risk faktörü olduğuna dikkati çeken Türkön, "Bizlerin amacı vatandaşlarımızın bu süreçlere gelmeden, tanı konulmadan önce sigarayı bırakmış olması. Bu nedenle sigara bırakma polikliniklerinden hizmet almaları oldukça kıymetli. Önem verdiğimiz bir diğer konu da hastalıkların erken dönemde teşhis edilmesi çünkü kanser türlerinde erken tanı, tedavi başarısını önemli ölçüde artırıyor. Akciğer kanseri de bunun önemli örneklerinden biri." ifadelerini kullandı.