İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında yaşanan olay, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Bir aslanın yerleşim bölgesinde dolaştığının güvenlik kameralarına yansıması üzerine yetkililer harekete geçti.

İhbarın ardından bölgeye jandarma, polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

Uskumruköy ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, aslanın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Termal kamerayla yeri tespit edildi

Dişi olduğu belirlenen aslanın arama çalışmaları sırasında termal kamerayla da görüntülendiği bildirildi.

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada aslanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini duyurdu.

Valilik, Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaların devam ettiğini, hayvanın sağ yakalanması için ekiplerin gerekli hassasiyeti gösterdiğini açıkladı.

Bölgedeki vatandaşlar da olası tehlikelere karşı uyarıldı.

Muhtardan şaşırtan açıklama: Evde besliyorlarmış!

Uskumruköy Muhtarı Şeyda Üst, mahallede paniğe neden olan aslanla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aslanın bir evde beslendiğini belirten Üst, hayvanın bulunduğunu ancak yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Muhtar Üst, şu ifadeleri kullandı:

“Aslan bulundu, yeri tespit edildi. Yakalanıp uyutulması için bütün ekipler uğraşıyor. Kesinlikle birinin evinde beslediği hayvandı. Hayvan kaçtı, evcil bir hayvan…”

Galatasaraylı futbolcunun adı gündeme geldi

Sarıyer'de yaşanan sıra dışı olayın ardından aslanın kime ait olduğu da merak konusu oldu.

Hayvanın Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'ya ait olduğu öne sürüldü.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sarıyer'deki gelişmeleri aktarırken Bardakcı'nın adının geçtiğini belirtti.

Rasim Ozan Kütahyalı: Evlerimize tıkılı kaldık

Kütahyalı, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu'nun vatandaşlara yönelik uyarısına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ‘Sarıyerliler evinden dışarı çıkmasın’ diyor. Evlerimize tıkılı kalmış durumdayız. Aslan’ı besleyen bizim Abdülkerim Bardakçı deniyor. Sarıyer’de şu an sürreel olaylar yaşanıyor.”

Aslanın sahibine ilişkin iddialar gündemdeki yerini korurken, ekiplerin hayvanı güvenli şekilde yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.