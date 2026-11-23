Yerli lastik üreticilerinden Petlas, yeni reklam filmi ile mühendislik uzmanlığını ve teknoloji gücünü odağına alan yeni iletişim kampanyasını hayata geçirdiğini duyurdu. TV, radyo, dijital ve outdoor mecralarında kitlelerle buluşacak olan kampanyanın ZAG Creative imzalı reklam filmi, motor sporlarının en dikkat çekici anlarından biri olan pit-stop operasyonlarından ilham aldığı kaydedildi.

Petlas'ın lastiklerinin arkasında yürüttüğü mühendislik ve test çalışmalarını farklı bir bakış açısıyla anlattığı ileri sürülen filme ilişkin şirketten yapılan açıklamada, “Petlas'ın marka iletişiminde uzun yıllardır önemli bir yere sahip olan güç kavramı, yeni reklam filmiyle birlikte sürücü odaklı bir anlam kazanıyor. Üretim kapasitesi, teknolojik altyapısı ve mühendislik uzmanlığıyla öne çıkan marka, bu birikimin tüketiciye sağladığı faydayı yeni kampanyasının merkezine yerleştiriyor. ‘Sen güçlü dur diye, biz durmadan çalışıyoruz’ söylemiyle Petlas, sürücülerin her yolculuğunun arkasında sürekli devam eden bir geliştirme ve iyileştirme süreci bulunduğunu vurguluyor. Markanın ‘Mükemmele Yolculuk’ yaklaşımı da bu anlayışı destekleyerek teknoloji, mühendislik ve test disiplinini ortak bir iletişim çatısı altında buluşturuyor” denildi.

ÜRÜNLERİ DE İSMİ GİBİ BALON TEPKİSİ!

Yerli lastik üreticisi Petlas’ın, geçtiğimiz aylarda piyasadaki ekonomik alternatifleri azaltmak ve fiyat dengelerini değiştirmek amacıyla ithal lastiklere ek vergi getirilmesi ve diğer firmaların baskı altına alınması yönünde yürüttüğü lobi faaliyetleri sürücülerin ve sektör temsilcilerinin büyük tepkisini çekmişti.

En çok şikâyet alan yerli lastik firması olarak bilinen Petlas’a Rekabet Kurulu tarafından ağır ceza kesilirken, sürücüler başta Petlas olmak üzere piyasayı tekeline almak isteyen firmalara denetimlerin artarak sürmesini istemişlerdi.

MANİPÜLASYONU BIRAK LASTİKLERE BAK!

Petlas'a kesilen cezayı olumlu ancak yetersiz bulan vatandaşlar, bir yandan denetimlerin artmasını isterken, diğer yandan Petlas ürünlerine isyan etmiş ve "Manipülasyonu bırakıp, ürünlerinizin kalitesini artırın” çağrısında bulunmuştu.

Bir sosyal medya yorumcusu ise, devlet yetkililerini ve TSE'yi göreve davet ederek, "Petlas'ın lastikleri berbat ötesi. 6 ayda balon oldu ve yataklarda şişme yapıyor, yürüyüş takımlarına hasar veriyor. Lastik özelliğini kaybettiği için frene basınca direksiyon titredikçe titriyor... Petlas'ın ürünlerini sakın almayın. Bunların azıcık kendine saygısı olsa paraya değişmez haysiyetini..." sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

KAFAYI ÇEKİP ‘TÜRKİYE’Yİ SATIN ALIRIM’ DİYE BAĞIRMIŞTI

Petlas’ı uzun süre elinde bulunduran Abdulkadir Özcan ise, 13 Aralık 2024'te Türk Hava Yolları'nın Dubai-İstanbul seferinde yaşanan olayla gündeme gelmişti.

Business Class bölümünde seyahat eden Özcan'ın, kabin ekibinin alkol servisini durdurmasının ardından görevliler ve diğer yolcularla tartıştığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Olay sırasında Özcan'ın, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye'yi satın alırım” şeklinde bağırdığı görülmüştü.

UYUŞTURUCUDAN DA GÖZALTI

Özcan, Ağustos ayında Ankara’da narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli arasında yer almıştı. Özcan'ın ikametinde yapılan aramalarda, daralı ağırlığı 175,45 gram olan ve ilk incelemede renk, koku ve görünümü itibarıyla esrar olduğu değerlendirilen madde bulunduğu bildirilmişti.