İstanbul'un Saıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde dün bir kişinin aslan gördüğü yönünde ihbarda bulunması üzerine bölgede jandarma, Milli Parklar Müdürlüğü, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Bölgede arama çalışmaları genişletilerek devam ederken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, arazi içinde güvenlik önlemleri almak üzere ormanlık alana girdi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yaptı. Valilik, aslan bulunduğuna dair somut bir bulgu olmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Kasım 2026 akşamı İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi’ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alınmıştır.

"YEMLEME YAPILDI, HAREKET SENSÖRLÜ FOTOKAPANLAR KULLANILDI"

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi’nin veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede koordineli arama çalışması yürütülmüştür. Alan, termal kameralı dronla havadan ve ekiplerce karadan taranmıştır. Ayrıca yemleme yapılmış ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanılmıştır.

"ASLANA DAİR SOMUT BİT BULGUYA RASTLANMADI"

Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir.

"EKİPLERİMİZ HAZIR BULUNMAKTA"

Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması hâlinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."