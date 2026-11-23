Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bir özel hastanenin acil servisini su bastı, Havran'da ise asfalt zeminin çökmesi sonucu kamyonlar oluşan çukura devrildi.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, HASTANE ACİLİNİ SU BASTI

Kent merkezindeki Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şiddetli yağışla birlikte cadde ve sokaklarda derin su birikintileri oluştu. Araçlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken yayalar da zor anlar yaşadı. Altıeylül ilçesindeki bir özel hastanenin acil giriş bölümünü ise su bastı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri vidanjörlerle suyu tahliye ederken, tıkanan mazgalların açılması için kent genelinde çalışma yürütüldü. Hastanedeki tıbbi malzemelerde herhangi bir zarar meydana gelmediği bildirildi.

EDREMİT'TE DÜKKANLAR SULAR ALTINDA KALDI

Kuvvetli yağış Edremit ilçesinde de esnaf ve vatandaşları mağdur etti. Bazı kırsal mahallelerde yol seviyesindeki ev ve iş yerlerine su dolarken, vatandaşlar biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Cumhuriyet Meydanı, Çayiçi ve Yeni Garaj Caddesi ile Altınoluk Mahallesi'nde su birikintileri ulaşımı aksattı. Zübeyde Hanım Caddesi esnafından Betül Öney, dükkanlarının diz boyu suyla dolduğunu ve rögarların tıkalı olması nedeniyle kendi çabalarıyla açmaya çalıştıklarını söyledi. Belediye ekipleri ise taşkın riskine karşı çay yataklarında iş makineleriyle tedbir aldı.

HAVRAN'DA YOL ÇÖKTÜ, KAMYONLAR ÇUKURA GÖMÜLDÜ

Yağışın vurduğu Havran ilçesinde yola sürüklenen toprak nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı. Hamambaşı Mahallesi'nden geçen Havran Çayı'nın istinat duvarı önündeki asfalt zeminin şiddetli yağışa dayanamayarak çökmesi üzerine park halindeki 3 kamyon ve 1 kamyonet açılan dev çukura devrildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çukura gömülen araçları çıkarmak için vinç yardımıyla çalışma başlattı.

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