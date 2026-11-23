Modem ile telefon ya da bilgisayar arasında kalın duvar, metal kapı ve ayna varsa sinyal zayıflar. Özellikle banyo ve mutfak duvarları, sinyalin geçişini zorlaştırır. Modemin evin orta noktasına konulması, sinyalin her odaya eşit ulaşmasını sağlar. Televizyonun arkası, mikrodalga fırın ve kablosuz telefonlar modemin düşmanıdır. Bu cihazlar, Wi-Fi ile aynı frekansta çalışır. Sinyali bozar, hızı düşürür. Modem, bu cihazlardan en az bir metre uzakta durmalıdır. Aynı anda telefona, tablete, televizyona ve bilgisayara bağlanan internet, bölünür. Her cihaz, hızdan pay alır. Arka planda güncelleme yapan cihazlar da hızı düşürür. Kullanılmayan cihazların Wi-Fi bağlantısını kapatmak, hızda gözle görülür fark yaratır. Beş yıldan eski modemler, yeni hızları desteklemiyor. Operatör hızı artırmış olsa bile eski modem bu hızı dağıtamıyor. Modemin yazılımının güncel olması da önemlidir. Güncel olmayan yazılım, bağlantı kopmalarına yol açar. Ağ teknolojileri uzmanı ve yazar Steve Gibson, modem konumunun hız üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Gibson, "Wi-Fi sinyali su gibi yayılmaz. Engellere çarpar, zayıflar. Modemi evin merkezine, açık ve yüksek bir noktaya koymak, hızı artırmanın en ucuz yoludur" diyor. Gibson'a göre modem değişmeden önce, öncelikle modem konumu değiştirilmelidir. Bu basit adım, birçok evde sorunu tek başına çözüyor