Sanal medyada yayılan görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücüye ve araç sahibine toplam 250 bin lira idari para cezası kesti.

SİVİL TRAFİK EKİPLERİ GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Önceki gün Çayyolu'ndan Kızılay yönüne ilerleyen bir cipin trafik kurallarını hiçe sayarak şerit değiştirdiği ve kazaya sebebiyet verdiği anların sanal medyada paylaşılması üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Sivil trafik ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma neticesinde, trafiği altüst eden sürücünün kimliği kısa sürede belirlendi.

İKİ KEZ ALKOLDEN EHLİYETİ ALINMIŞ, 250 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan sorgulamada şahsın daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesinin geri alındığı ortaya çıktı. Ehliyeti bulunmamasına rağmen direksiyon başına geçerek masum insanların canını hiçe sayan sürücüye ve araç sahibine, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddelerinden toplam 250 bin TL idari para cezası uygulandı.