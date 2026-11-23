Olay, İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Murat Taşer Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre sokakta bisiklet süren 7 yaşındaki kız çocuğu, kontrolünü kaybederek yol kenarında park halinde bulunan otomobile sürttü. Araçta silinince çıkabilecek düzeyde küçük bir iz oluşması üzerine araçtan inen bir şahıs, el kadar çocuğa bağırarak hakaret etti ve ailesini getirmesini isteyerek bisikletine el koydu. Kısa süre sonra marketten dönen şahsın yakını olan kadın ise öfkesine hakim olamayarak küçük kızın bisikletini havaya kaldırıp defalarca yere vurdu. Esnaf tarafından hediye edildiği ve çocuğun ilk kez o gün bindiği öğrenilen bisikletin yerden yere vurulması çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

MASRAFI KARŞILAYALIM DEDİ, 2 BİN LİRA PARA İSTEDİLER

Yaşanan skandala tepki gösteren küçük kızın dedesi Nazmi Sağlam, torununun psikolojisinin altüst olduğunu ve korkudan okula dahi gidemediğini söyledi. Olay yerine çağrıldığında torununun hırpalandığını ve bisikletinin yerden yere vurulup bahçeye atıldığını gördüğünü ifade eden Sağlam, aracın kaportacıda masrafını karşılamayı teklif etmesine rağmen karşı tarafın kendisinden 2 bin lira para talep ettiğini belirterek sorumlular hakkında şikayetçi olacağını vurguladı.

MAHALLE ESNAFINDAN UTANÇ VERİCİ OLAYA SERT TEPKİ

Olaya tanıklık eden mahalle esnafı Cengiz Nayiboğlu ile Yavuz Selim Türkan da araçta neredeyse hiçbir hasar bulunmamasına rağmen çocuğa ve babaannesine hakaret edildiğini anlattı. Küçük kızın iyi olup olmadığına dahi bakılmadan adeta mal derdine düşüldüğünü dile getiren esnaf, fırındaki bir esnafın hediye ettiği bisikletin rehin alınıp parçalanmaya çalışılmasının utanç verici olduğunu ifade etti.