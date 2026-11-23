Radan, her türlü yönetim karşıtı ayaklanmayı daha başlamadan önce tespit ederek bastıracaklarını ve sokakları karıştırmaya yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceklerini vurguladı.

BAŞLAMADAN TESPİT EDİP BASTIRACAĞIZ

İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre kürsüye çıkan Radan, ülkenin huzurunu hedef alan olası kalkışmalara karşı emniyet birimlerinin tam teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Radan, her türlü yönetim karşıtı ayaklanmanın henüz ortaya çıkmadan engelleneceğini ve güvenlik güçlerinin bu tür girişimlerin büyümesine asla müsaade etmeyeceğini kaydetti.

ABD VE İSRAİL KIŞKIRTMALARINA KARŞI UYARI

İran'da son yıllarda ekonomik ve sosyal sıkıntılar gerekçe gösterilerek başlatılan sokak gösterilerinin kısa sürede yönetim karşıtı eylemlere dönüştüğü biliniyor. Katılımın ve şiddet olaylarının giderek arttığı bu süreçlere dikkat çeken Tahran yönetimi ise söz konusu kargaşa ortamından ABD ve İsrail'in faydalanmaya çalıştığını ve iç karışıklıkları körüklediğini öne sürüyor.