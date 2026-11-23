İran'dan ABD'ye tarihi gönderme: Küresel zorba ve Siyonist katillerin tehditleri çöktü! Teslimiyetten müzakereye geçtiler
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump ile siyonist İsrail’in daha önce “koşulsuz teslimiyet” naralarıyla başlattığı saldırı siyasetinin duvara çarptığını belirterek, aynı cephenin bugün “koşulsuz ve şartsız müzakere” çizgisine mecbur kaldığını duyurdu; Washington ve Tel Aviv’in kibirli tehditlerinin yerini geri vitese bırakması dikkat çekti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin "koşulsuz teslimiyet" sloganıyla 2025'te İran'a karşı başlattığı 12 günlük çatışma sürecinden bugün "koşulsuz müzakere" sürecine geçtiğini söyledi.
Arakçi, İran Dışişleri Bakanlığının eyalet temsilcileri ile yaptığı toplantıda konuştu.
Küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump'ın gerek 2025 yılındaki İsrail-İran 12 günlük çatışma sürecinin başında gerekse 28 Şubat'ta başlayan saldırılar sırasında İran için "koşulsuz teslimiyet" şeklinde sosyal medya paylaşımları yaptığını hatırlatan Arakçi, bugün ise "düşmanın koşulsuz ve şartsız teslimiyetten koşulsuz ve şartsız müzakereye geçtiğini" ifade etti.
Arakçi ayrıca, Dışişleri Bakanlığının komşu ülkelerle sınırı bulunan eyaletlerdeki temsilcilerine çağrıda bulunarak, bulundukları bölgelerin ekonomik kapasitesini geliştirip komşu ülkelerle ticari ilişkileri artırmalarını istedi.