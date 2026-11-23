Belçika'da çalışanların hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı başlattığı bir günlük grev nedeniyle kamu hizmetleri ve toplu taşıma aksadı, havalimanlarından sefer yapılamadı.

Belçika'daki büyük işçi sendikaları CSC, FGTB ve Synova'nın çağrısıyla çalışanlar, federal hükümetin sosyal harcamalarda yapacağı kesintiler ile alım güçlerinin azalmasını protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı.

Grev nedeniyle ülke genelinde kamu ve özel sektör hizmetleri önemli ölçüde aksarken hayat durma noktasına geldi.

Belçika'nın hava sahasından sorumlu kurumu Skeyes çalışanlarının greve katılması nedeniyle 07.00 ile 21.00 saatleri arasında ülke genelinde uçuş yapılamadı. Bu saatlerde hava kontrol hizmeti de verilmedi. Brüksel Havalimanı'nda söz konusu saatlerdeki tüm iniş ve kalkışlar, Charleroi Havalimanı'nda ise günün tüm uçuşları iptal edildi.

Brüksel'in toplu taşıma sisteminde (STIB) çalışanların da greve katılması nedeniyle şehir genelinde metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı gerçekleştirilemedi.

Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanların da greve katılmasıyla kesintiler ülke geneline yayıldı.

Çok sayıda öğretmenin de greve katılması nedeniyle bazı okullarda ders yapılamadı.

Belediye çalışanlarının büyük ölçüde destek verdiği grev nedeniyle çöp toplama ve kreş hizmetleri ile çeşitli idari işlemler aksadı.

Brüksel'de protesto yapıldı

Grev kapsamında Brüksel'de binlerce kişi hükümetin politikalarına karşı gösteri düzenledi.

Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya gelen protestocular, sendikalarının kırmızı, yeşil ve mavi renkli montlarını giydi.

Hükümet karşıtı sloganlar atan ve afişler taşıyan göstericiler birkaç kilometre yürüdü.

Yürüyüş nedeniyle Brüksel'in merkezi bölgelerinde yollar gün boyunca trafiğe kapatıldı.

Protestoya 50 bin civarında kişi katıldı. Bir grup gösterici park halindeki araçları ateşe verdi.

Polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Grev, Belçika Başbakanı Bart De Wever liderliğindeki koalisyonun bütçe görüşmelerinin sürdüğü dönemde yapılıyor.

İşçi sendikaları, hükümetin planladığı bütçe açığını azaltmaya yönelik tedbirlerinin çalışanların alım gücünü ve sosyal haklarını zayıflattığını savunuyor.

Sendikalar, federal hükümetten bütçe açığını kapatmaya yönelik tedbirleri değiştirmesini ve alım gücünü korumasını istiyor.

Sendikalar ayrıca ücret ve sosyal yardımların hayat pahalılığına göre otomatik artırılması uygulamasının korunmasını ve kamu hizmetlerinde bütçe kesintilerinden vazgeçilmesini talep ediyor.

Sendikaların önerdiği alternatif bütçe planı, sermaye gelirlerinden daha fazla vergi alınmasını ve vergi kaçakçılığıyla mücadelenin güçlendirilmesini öngörüyor.