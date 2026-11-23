Hannover Federal Polisinin 23 Kasım'da yayımladığı açıklamaya göre rezil olay, 22 Kasım Pazar günü Hamburg-Stuttgart seferini yapan ICE treninde yaşandı. Hannover ile Göttingen arasında seyreden hızlı trende, 29 yaşındaki erkek ile 45 yaşındaki kadın, yolcuların bulunduğu oturma bölümünde rezilce hareketler sergilemeye başladı.

Çifti fark eden tren görevlileri, davranışlarına son vermelerini istedi. Ardından Göttingen'deki Federal Polise haber verildi.

Trene gelen polis ekipleri çiftin kimliklerini kontrol etti. Yapılan sorgulamada 29 yaşındaki erkeğin daha önce yaralama ve kamu görevlilerine fiziksel saldırı suçlarından mahkum edildiği, iki ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

15 AY HAPİS YATACAK

Polis ekipleri erkeği trenden alarak cezaevine götürdü. Hakkındaki önceki mahkumiyetler nedeniyle toplam 15 aylık hapis cezasını çekmesi gerekiyor.

Trende yaşanan olay da soruşturma konusu oldu. Federal Polis, 29 yaşındaki erkek ve 45 yaşındaki kadın hakkında kamuya açık alanda cinsel rahatsızlık suçundan ayrı bir ceza soruşturması başlatıldığını açıkladı.